Rochade gegen Oranje? Nagelsmann bezieht Stellung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Julian Nagelsmann will gegen die Niederlande auf eine große Rotation verzichten

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft legte gegen Frankreich einen vielversprechenden Start in das EM-Jahr hin. Gegen den Vizemeister zeigte die DFB-Elf eine überzeugende Leistung. Bundestrainer Julian Nagelsmann will deshalb gegen die Niederlande auf viele Umstellungen verzichten.

"Es ist nicht geplant, dass wir sechs-, siebenmal ändern", sagte der ehemalige Coach des FC Bayern nach dem souveränen 2:0-Achtungserfolg seiner Mannschaft in Lyon zu den Personalüberlegungen für die Partie gegen den Erzrivalen am Dienstag (21:00 Uhr) im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Nach dem intensiven Spiel gegen den WM-Finalisten am Samstagabend müsse man zunächst aber noch abwarten, wie "die Spieler reagieren". Erkennbare Fitness- oder Gesundheitsprobleme hatte unmittelbar nach dem Spiel in Lyon jedoch kein DFB-Akteur, so Nagelsmann weiter.

DFB-Team: Nagelsmann will "die Idee durchziehen"

Im Vorfeld des ersten Länderspiels 2024 gegen die Equipe Tricolore hatte sich der 36-Jährige frühzeitig auf mehreren Positionen in der Startelf festgelegt. Einige Spieler der DFB-Elf hatten sogar öffentlich vom Bundestrainer einen Platz in der Startelf zugesichert bekommen. "Wir werden die Idee durchziehen", kündigte er nun an. Die meisten Spieler im Kader seien den straffen Rhythmus mit zwei Partien binnen drei Tagen gewöhnt.

Gegen Oranje, die am Freitagabend mit 4:0 gegen den deutschen EM-Gruppengegner Schottland gewannen, bietet sich die letzte Möglichkeit für Nagelsmann, sein Personal vor der endgültigen EM-Nominierung zu sichten. Gut möglich also, dass der Landsberger gegen das Nachbarland noch einmal ein paar anderen Akteuren zu Spielzeit im DFB-Trikot verhilft.

Seinen 23 Spieler umfassenden Kader für das Heimturnier wird er Ende Mai benennen. Anschließend gibt es vor dem EM-Start am 14. Juni in München gegen Schottland nur noch zwei Test-Länderspiele am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.