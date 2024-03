BVB wittert "kleine Wettbewerbsverzerrung"

IMAGO/Thomas Bielefeld

Ingo Preuß ist sportlicher Leiter des BVB II

In der 3. Liga sorgen die Spielansetzungen von Borussia Dortmund II für Ärger. Der BVB wittert sogar eine "kleine Wettbewerbsverzerrung".

Bereits 16 Mal fanden in dieser Saison die Spiele des BVB II am gleichen Tag wie die der Bundesliga-Mannschaft statt. Das verärgert nicht nur die Schwarz-Gelben, sondern auch dessen Gegner in der 3. Liga.

"Danke an den DFB. Die Ansetzung hat mal wieder einen vollen Gästeblock verhindert. Schön, dass trotzdem einige von euch gekommen sind", wird Christian Ruthenbeck, Fanvertreter im Aufsichtsrat vom Rot-Weiss Essen, im "kicker" zitiert.

Da das Team von Trainer Edin Terzic an dem Tag auch gegen Eintracht Frankfurt spielte, reisten nur wenige Dortmunder Fans mit zum Derby nach Essen. Das bedeutet einerseits weniger Ticket-Einnahmen für die Gastgeber, anderseits weniger Unterstützung für den BVB.

"Für uns als zweite Mannschaft ist das natürlich ein großer Nachteil, weil die Unterstützung von den Tribünen in engen Spielen manchmal den Ausschlag geben kann, wenn du noch mal angefeuert und gepusht wirst", sagte BVB-Kapitän Franz Pfanne.

Ingo Preuß, sportlicher Leiter des BVB II, polterte sogar: "Das ist auch eine kleine Wettbewerbsverzerrung."

Parallel-Ansetzungen beim BVB: Die Polizei steckt dahinter

Zufall sind die parallelen Ansetzungen nicht. Eine Einheit der Polizei, die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze, steckt dahinter. Diese will das Arbeitsaufkommen der Polizei durch die Parallel-Ansetzungen verringern.

Kai Ruben, Sicherheitsbeauftragter des BVB, betonte jedoch: "Wir sind natürlich auch dazu bereit, die Anzahl der Ordner in der Roten Erde für bestimmte Spiele zu erhöhen, wenn das eine Parallel-Ansetzung verhindert."

Mit 0:4 ging die Zweitvertretung des BVB am 30. Spieltag der 3. Liga an der Hafenstraße in Essen unter. Die Dortmunder liegen in der Tabelle im Mittelfeld und rangieren auf dem achten Platz.