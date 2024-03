Medien: BVB an PSG-Juwel interessiert

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Ayman Kari hat das Interesse des BVB auf sich gezogen

Aktuell ist Ayman Kari noch von Paris Saint-Germain an den FC Lorient verliehen. In der Ligue 1 stellte der 19-Jährige sein Potential bereits mehrfach unter Beweis. Nun machen Gerüchte die Runde, wonach der BVB das Mittelfeld-Talent im Sommer in die Bundesliga lotsen könnte.

Borussia Dortmund hat ein Auge auf Ayman Kari geworfen. Wie "L'Equipe" berichtet, habe der BVB bei Paris Saint-Germain sein Interesse hinterlegt. Von dem französischen Meister ist der 19-Jährige aktuell an den FC Lorient ausgeliehen. Im Sommer wird der Juniorennationalspieler allerdings in die Hauptstadt zurückkehren - zumindest vorerst.

Denn ob der offensive Mittelfeldspieler in der kommenden Saison das PSG-Trikot tragen wird, ist noch völlig offen. Laut der französischen Sportzeitung sei Cheftrainer Luis Enrique zwar grundsätzlich von dem Talent des Youngster überzeugt, ob dieser in der hochkarätig besetzten Zentrale des Top-Klubs einen Platz findet, scheint jedoch fraglich.

Holt der BVB Ayman Kari in die Bundesliga?

In dieser Saison kam Kari aufgrund einer Verstauchung des Sprunggelenks erst auf elf Pflichtspieleinsätze. Zuletzt kämpfte sich das Mittelfeld-Talent jedoch in die Startelf des FC Lorient zurück. Neunmal in Folge durfte der Franzose seine Qualitäten in der Startelf präsentieren. Diese sind wohl auch dem BVB ins Auge gestochen.

Laut der "L'Equipe" sind die Westfalen allerdings nicht der einzige Klub, der Interesse an einer Verpflichtung von Kari zeigt. Weitere namentlich nicht genannte Vereine hätten sich ebenfalls bei PSG gemeldet, heißt es. Dem französischen Serienmeister habe die Borussia demnach bereits signalisiert, für Gespräche über einen Wechsel bereit zu stehen.

Bei Paris Saint-Germain steht Kari nur noch bis 2025 unter Vertrag. Eine Ablöse für den U20-Nationalspieler dürfte damit nicht allzu hoch ausfallen.