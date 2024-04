Wechsel zum FC Bayern? Werkself-Star reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Jeremie Frimpong (l.) ist Stammspieler bei Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong ist einer der ganz wichtigen Erfolgssäulen beim Bundesliga-Dominator Bayer Leverkusen in der laufenden Saison. Der Rechtsverteidiger ist unter Cheftrainer Xabi Alonso absolut gesetzt, hat sich längst bei nahezu allen europäischen Top-Klubs ins Visier gespielt.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde darüber berichtet, dass neben dem FC Bayern aus der Bundesliga auch zahlreiche Spitzenvereine aus der englischen Premier League und der spanischen LaLiga an Frimpong dran sein sollen, der für die Werkself wettbewerbsübergreifend schon elf Tore in der laufenden Saison erzielt hat.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht hieß, könnte noch in diesem Monat die Entscheidung über die sportliche Zukunft des 23-Jährigen fallen. Frimpong ist zwar noch langfristig bis 2028 in Leverkusen unter Vertrag, soll aber eine erfolgsabhängige Ausstiegsklausel in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier stehen haben.

Laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg könnte auch die Entscheidung von Chefcoach Alonso, über den Sommer hinaus in Leverkusen bleiben zu wollen, wichtigen Einfluss auf die weitere Zukunft Frimpongs bei den Rheinländern haben.

Angesprochen auf die jüngsten Wechsel-Spekulationen meinte Frimpong bereits vor einigen Tagen gegenüber "Sky" noch vielsagend: "Man weiß nie, was in der Zukunft im Fußball passiert. Es ist immer was los im Fußball. Aber jetzt gerade konzentriere ich mich voll auf Leverkusen."

Bayer Leverkusen kann noch drei Titel gewinnen

Mit der Werkself kann der zweimalige niederländische Nationalspieler noch alle drei Wettbewerbe in dieser Saison gewinnen, betonte daher: "Ich möchte einfach nur einen Titel gewinnen. Ich konzentriere mich auf diese Saison, da ich das Gefühl habe, dass wir in Leverkusen etwas Großes schaffen können. Mein voller Fokus gilt Leverkusen."

Speziell auf das Interesse des FC Bayern angesprochen entgegnete er rechte Schienenspieler: "Bayern München ist eine tolle Mannschaft, aber für mich zählt aktuell nur Leverkusen. Ich bin ein Leverkusen-Spieler und so glücklich, dass ich dort bin."

Nach großen Wechselabsichten klingt das aktuell nicht. Wenig verwunderlich angesichts der überaus aussichtsreichen Perspektive Bayer Leverkusen, das sowohl in der Bundesliga, als auch im DFB-Pokal und in der Europa League noch den Titel holen kann.