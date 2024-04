Bleibt BVB-Leihgabe Maatsen doch beim FC Chelsea?

IMAGO/Joachim Bywaletz

Ian Maatsen ist an den BVB ausgeliehen

Ian Maatsen überzeugt bei Borussia Dortmund. Im Sommer endet allerdings das Leih-Geschäft zwischen BVB und FC Chelsea. Der Linksverteidiger könnte einem Medienbericht zufolge dann bei den Blues bleiben. Der FC Bayern dürfte die Personalie ebenfalls mit Interesse verfolgen.

Laut dem Portal "CaughtOffside" wird der FC Chelsea im Sommer wohl einige Spieler verkaufen müssen, um die Regeln des Financial Fairplay einzuhalten. Romelu Lukaku (aktuell an die AS Rom verliehen) und Trevoh Chalobah werden als potenzielle Abgangskandidaten genannt.

Ian Maatsen könnte nach seiner Rückkehr aus Dortmund dagegen beim FC Chelsea bleiben, heißt es. Eine endgültige Entscheidung wurde rund um die Stamford Bridge offenbar noch nicht getroffen. Jedoch sollen mehrere Mitarbeiter des FC Chelsea dem Niederländer zutrauen, sich künftig zu einem "Schlüsselspieler" zu entwickeln.

Maatsen besitzt beim Premier-League-Klub noch einen Vertrag bis 2026. Seine Leihe zum BVB entpuppt sich als Erfolg, der 22-Jährige ist bei den Westfalen unter Cheftrainer Edin Terzic gesetzt.

Maatsen soll beim FC Chelsea eine Ausstiegklausel besitzen. Laut "Bild" liegt diese bei rund 35 Millionen Pfund (ca. 41 Millionen Euro). Dass Borussia Dortmund einen solchen Betrag auf den Tisch legt, darf bezweifelt werden.

FC Bayern an BVB-Leihgabe Ian Maatsen interessiert?

Zuletzt wurde auch dem FC Bayern Interesse an Maatsen nachgesagt. Die Münchner drohen am Saisonende Alphonso Davies an Real Madrid zu verlieren. Das Thema sei "noch nicht heiß, aber Maatsen ist einer der Kandidaten auf der Schattenliste des Rekordmeisters", verkündete "Sky".

Doch womöglich liegt die sportliche Zukunft des Niederländers auch bei Chelsea, wo er bereits 2018 von der PSV Eindhoven hingewechselt war. Seitdem folgten mehrere Leihen - die zum BVB erweist sich derzeit als Volltreffer.