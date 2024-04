Werder-Star blickt auf BVB-Vergangenheit zurück

IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinger

Justin Njinmah (r.) traf bereits sechsmal für Werder Bremen

Die Karriere von Justin Njinmah verlief in den letzten Jahren alles andere als typisch für einen Jung-Profi in der Fußball-Bundesliga. Nachdem er seinen Traum von der Profi-Karriere beinahe schon begraben hatte, klappte es vor knapp zwei Jahren doch noch. Und das im Trikot von Borussia Dortmund an der Seite von Superstars wie Jude Bellingham oder Marco Reus.

Justin Njinmah machte zum ersten Mal in der U23 von Werder Bremen so richtig auf sich aufmerksam, als er in Hinrunde 2021/2022 der viertklassigen Regionalliga Nord in 18 Einsätzen 14 Treffer erzielte.

Trotz dieser Top-Quote reichte es damals noch nicht für den Sprung in die Profi-Mannschaft der Bremer, weshalb sich der Deutsch-Nigerianer im Januar 2022 zum Wechsel zum Drittligisten Borussia Dortmund II entschloss.

"Ich fand Dortmund als Verein sehr interessant. Ich wusste, dass ich in Dortmund vielleicht die Möglichkeit hatte, mich auch in den Profi-Kader zu spielen. So unrealistisch es auch klang in dem Moment", klärte Njinmah in einem "Sky"-Interview über seine Beweggründe vor knapp zweieinhalb Jahren auf, sich von Bremen aus in Richtung Dortmund zu verändern.

"Ich habe in der U23 von Bremen vorher einfach gemerkt, dass ich gut bin. Das wollte ich in Dortmund zeigen und das ist auch relativ gut aufgegangen eigentlich", fügte er hinzu.

Tatsächlich: In Dortmund gelang dem Stürmer sein Durchbruch zum Bundesliga-Profi, wurde er doch im September 2022 im Auswärtsspiel bei RB Leipzig (0:3) von Cheftrainer Edin Terzic eingewechselt.

Plötzlich spielte Njinmah an der Seite von Superstars wie Jude Bellingham oder Marco Reus. "Dass es so bei Dortmund funktioniert hat und ich da sogar mein Debüt feiern konnte, damit hat niemand gerechnet außer ich selber vielleicht", so der Angreifer, der damals für knapp 25 Minuten im schwarz-gelben Trikot Bundesliga-Luft schnupperte.

Njinmah-Zukunft bei Werder noch ungewiss

Seine Zeit bei Borussia Dortmund, die von Beginn an als Leihgeschäft ausgelegt war, endete im vergangenen Sommer. Neben dem erwähnten Bundesliga-Debüt spielte Njinmah insgesamt 51 Mal in der 3. Liga für den BVB II und erzielte dabei 18 Tore.

Erst bei seinem zweiten Anlauf bei Werder Bremen klappte es dann auch bei den Grün-Weißen mit der Profi-Laufbahn. Seit dieser Saison ist der gebürtige Hamburger fester Bestandteil des Profi-Kaders unter Ole Werner, spielte insgesamt schon 24 Mal in der laufenden Saison.

Mit sechs Toren ist der 23-Jährige nach Sturmpartner Marvin Ducksch (neun Tore) der zweitbeste SVW-Angreifer, wurde zuletzt allerdings von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Wie es mit Njinmah über den Sommer hinaus weitergeht, ist vor dem Hintergrund seines auflaufenden Vertrags in Bremen noch nicht klar.