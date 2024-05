FC Bayern lockt Ouédraogo offenbar mit Leih-Modell

IMAGO/Noah Wedel

Assan Ouédraogo könnte den FC Schalke 04 im Sommer verlassen

Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 weckt dem Vernehmen nach bei mehreren Bundesligisten großes Interesse. Der FC Bayern ist angeblich dazu bereit, den Youngster im Fall einer Verpflichtung direkt wieder an die Gelsenkirchener auszuleihen.

Wie die "tz" berichtet, hat der FC Bayern im Werben um Ouédraogo "gute Karten". Der 18-Jährige tendiert offenbar zu einem Verbleib in Deutschland, wenngleich Manchester United, Arsenal, Newcastle United, West Ham United sowie Aston Villa aus der Premier League ebenfalls locken sollen.

Ouédraogo will wohl bis Mitte Juni über seine sportliche Zukunft entscheiden. Der offensive Mittelfeldmann würde sich im Fall eines Wechsels offenbar gerne für eine Saison zurück an den FC Schalke 04 verleihen lassen. Laut "tz" würde der FC Bayern einem solchen Modell zustimmen. RB Leipzig möchte Ouédraogo dagegen angeblich sofort.

"Sky" nannte zuletzt ebenfalls Werder Bremen, den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim als Interessenten aus der Bundesliga.

Schalke-Legende hofft auf Verbleib

Wie die "tz" weiter vermeldet, müssten Champions-League-Teilnehmer aufgrund einer festgelegten Ablösesumme rund 15 Millionen Euro für Ouédraogo auf den Tisch legen. Der Youngster spielt bereits seit seiner Jugend für den FC Schalke 04. Ouédraogo fehlte in der abgelaufenen Saison lange verletzungsbedingt.

S04-Ikone Olaf Thon riet dem Eigengewächs zuletzt zu einem Verbleib in Gelsenkirchen. "Es ist immer schön, wenn so junge Spieler den Unterschied machen. Und Assan macht den Unterschied", sagte der 58-Jährige Mitte April im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

"Ein weiteres Jahr zweite Liga würde für ihn Sinn ergeben", so die Empfehlung Thons. Der Ex-Profi argumentierte weiter: "Hier könnte er mal eine volle Saison spielen, im Idealfall ohne Verletzung und sich danach in der Bundesliga versuchen. Das wäre für ihn ein logischer Schritt, in der 2. Liga könnte er sich noch einmal richtig nach vorne spielen. Ihm würde ich da locker eine Saison mit mehr als zehn Scorerpunkten zutrauen."