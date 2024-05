Bayern denkt wohl an speziellen Co-Trainer für Kompany

IMAGO/Richard Lee/Shutterstock

Wer steht Vincent Kompany beim FC Bayern als Co-Trainer zur Seite?

Der FC Bayern befindet sich bei der Verpflichtung von Vincent Kompany auf der Zielgerade, in Kürze könnte der neue Trainer vorgestellt werden. Doch wer soll dem 38-Jährigen assistieren? Während es aus England heißt, dass der Belgier seine Assistenten vom FC Burnley mitbringen möchte, haben die Münchner wohl auch einen speziellen Co-Trainer für den designierten Chefcoach ausgemacht.

Während der FC Bayern noch mit dem FC Burnley über die Ablösemodalitäten für Vincent Kompany verhandelt, sickern immer weitere Informationen zum Plan mit dem neuen Cheftrainer durch.

Kompany und Mitglieder seines Trainerstabs sollen mittlerweile in München gelandet sein, um sich mit den Bayern-Verantwortlichen persönlich zu treffen. In der bayerischen Hauptstadt wartet der 38-Jährige mit seinem Staff auf grünes Licht aus England, wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri auf X (ehemals Twitter) vermeldet. "Sky" hingegen schreibt, dass Kompany noch nicht vor Ort ist.

So oder so: Nachdem der britische "Telegraph" zuletzt vermeldete, dass Kompany seine vier Assistenten (Craig Bellamy, Piet Cremers, Mike Jackson und Floribert N'Galula) mit zum FC Bayern nehmen möchte, hat nach Informationen von "TZ" und "Merkur" auch der deutsche Rekordmeister einen Plan für Kompany.

Demnach gibt es Überlegungen, dem 38-Jährigen den aktuellen U19-Trainer René Maric als Co-Trainer an die Seite zu stellen. Maric und Kompany sollen sich sehr schätzen, heißt es.

Maric in Doppelrolle beim FC Bayern?

Ob der 31-Jährige im Fall der Fälle U19-Coach beim FC Bayern bleiben und damit noch am Campus aktiv sein würde und gleichzeitig parallel als Assistent des neuen Trainers werkelt, wird derzeit noch diskutiert, vermelden die Zeitungen.

Maric kennt sich als Co-Trainer bestens in der Bundesliga aus, war unter Marco Rose sowohl in Gladbach als auch beim BVB in dieser Rolle aktiv. Ende 2023 heuerte der 31-Jährige dann in München an, ist dort am Campus als Entwicklungscoach tätig und betreut wie erwähnt die U19.