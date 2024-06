Dicke Transfer-Überraschung beim BVB

IMAGO/BEAUTUFUL Sports/Richter

Franz Pfanne verlässt den BVB

Transfer-Überraschung bei Borussia Dortmund: Die U23 des BVB verliert ihren Kapitän Franz Pfanne. Wie beide Vereine mitteilten, zieht es den 29 Jahre alten Abwehrspieler zu Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock.

"Es waren vier wunderschöne Jahre. Ich habe mich im Verein sehr wohlgefühlt und bin den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir auf meinem weiteren Weg keine Steine in den Weg gelegt haben", sagte Pfanne, der erst Ende April seinen Vertrag beim BVB bis 2026 verlängert hatte.

Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder U23, erklärte mit Blick auf Pfannes Wechsel: "Der Wunsch kam ziemlich überraschend, nachdem er seinen Vertrag erst vor einigen Wochen verlängert hatte. Wir können seine Beweggründe allerdings nachvollziehen und haben uns entschlossen, dem Wunsch nachzukommen. Wir danken Franz für die Zeit beim BVB."

Unklar ist, wie viel Ablöse der BVB für Pfanne kassiert. Die Klubs vereinbarten Stillschweigen über die genauen Wechselmodalitäten.

BVB verliert nächsten Führungsspieler der U23

"Mit Franz Pfanne bekommen wir einen echten Leader, den wir auf dem Platz für einen erfolgreichen Neustart brauchen", schwärmte Rostocks Sportchef Amir Shapourzadeh. "Er kennt die 3. Liga aus über 100 Spielen und weiß ganz genau, worauf es da ankommt. Franz war in Dortmund als Kapitän der zweiten Mannschaft einer, der immer vorangeht. Auch abseits des Platzes ist er ein vorbildlicher Profi und Familienmensch. Wir haben bei ihm als Bautzener Junge sofort die unglaubliche Begeisterung gespürt, hier mit anzupacken. Sein kämpferischer Spirit wird der ganzen Mannschaft gut tun."

Mit Pfannes Abgang geht der personelle Umbruch in der Zweitvertretung des BVB weiter. Zuvor hatte mit Antonios Papadopoulos bereits ein weiterer Führungsspieler den Schwarz-Gelben den Rücken gekehrt. Der 24-Jährige ließ seinen Vertrag beim BVB auslaufen und schloss sich dem FC Lugano in der Schweiz an.

Wie die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" vermelden, soll die Suche nach einem Pfanner-Nachfolger allerdings schon weit fortgeschritten sein.