Irre Müller-Flaute und Co.: Fakten zum EM-Start

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Thomas Müller erzielte auch im 16. EM-Spiel kein Tor

Alle 24 Teilnehmer haben ihren ersten Auftritt bei der Europameisterschaft 2024 gehabt. Das bedeutet, zwölf Partien sind absolviert, der zweite Spieltag steht bereits vor der Tür.

sport.de gibt einen Überblick über die statistischen Erkenntnisse des ersten Gruppenspieltags:

Musiala ohne Fehlpass – aber nicht an der Spitze des Rankings

Jamal Musiala spielte gegen Schottland 33 Pässe, alle kamen bei einem Mitspieler an – eine Traumquote für einen Offensivspieler. Noch besser waren nur zwei Akteure im bisherigen Turnier. Österreichs Innenverteidiger Gernot Trauner spielte gegen Frankreich 34 Pässe ohne Fehlversuch, Dänemarks zentraler Abwehrmann Andreas Christensen blieb sogar in 88 Versuchen ohne Fehlpass.

Und in einer weiteren Kategorie war Musiala ganz vorne dabei: Er verbuchte zum EM-Auftakt nach Belgiens Jeremy Doku (6) die zweitmeisten erfolgreichen Dribblings (5, gemeinsam mit Cody Gakpo aus den Niederlanden).

Deutschland schoss am häufigsten aufs Tor

Zwar gaben die Türken am ersten Gruppenspieltag die meisten Torschüsse ab (22, gegenüber 20 der Deutschen auf Rang 2), aber das Team von Julian Nagelsmann brachte die meisten Schüsse auf den Kasten (10).

Bei den Spielern lag ein Quartett aus Cristiano Ronaldo, Marcus Thuram, Georges Mikautadze und Christian Eriksen mit je fünf Abschlüssen vorne. Beste Deutsche in dieser Wertung: Leroy Sané, Florian Wirtz und Maximilian Mittelstädt mit je drei Schüssen.

Havertz schnellster Spieler der DFB-Elf

Mit 33,6 km/h stellte Kai Havertz die Bestleistung für den schnellsten deutschen Spieler des ersten Gruppenspieltags auf. In der Gesamtrangliste liegt der Arsenal-Akteur damit allerdings nur auf Platz 25. Schnellster Spieler des Turniers ist bislang der Rumäne Valentin Mihăilă mit 35,9 km/h.

Noch kein Favorit auf die Torjäger-Kanone

Das Turnier wartet noch auf den ersten Doppeltorschützen. Die 34 Tore wurden von 34 unterschiedlichen Torschützen erzielt (inklusive drei Eigentorschützen). Bei der vergangenen EM hatte es am ersten Spieltag mit Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo und Patrik Schick gleich drei Doppeltorschützen gegeben. Die beiden letzten teilten sich am Ende den Titel des besten Knipsers des Turniers.

Mbappé und Müller weiter ohne EM-Tor

Kylian Mbappé und Thomas Müller sind die beiden aktiven Spieler mit den meisten WM-Toren in der Historie der Welttitelkämpfe (Mbappé mit 12 und Müller mit 10 Treffern).

Bei Europameisterschaften hält bei beiden die Ladehemmung allerdings weiter an. Der Franzose blieb auch im fünften, der Münchener sogar im 16. EM-Spiel ohne Tor.

So viele Tore wie lange nicht

34 Treffer fielen in den ersten zwölf Spielen des Turniers, was einen Schnitt von 2,83 Tore pro Partie bedeutet. Eine höhere durchschnittliche Tore-Anzahl gab es zuletzt 1976. Damals fielen – bei allerdings nur vier Partien in der Endrunde – 4,75 Tore pro Match.