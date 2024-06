BVB bestreitet Pokalspiel im HSV-Stadion

AFP/SID/AXEL HEIMKEN

BVB zu Gast im Volkspark

Borussia Dortmund tritt zu seinem DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den 1. FC Phönix Lübeck im Hamburger Volksparkstadion an.

Das gaben der Fußball-Regionalligist und der Zweitligist Hamburger SV als Hausherr am Mittwoch bekannt. Die Partie findet am 17. August (18:00 Uhr) statt. Lübeck wird als gastgebender Verein eine Miete an den HSV zahlen.

"Da ein Event dieses Ausmaßes Neuland für den Verein ist, kommt dem 1. FC Phönix Lübeck die professionelle Hilfestellung sehr entgegen. Der Hamburger SV hat in konstruktiven Gesprächen seine Unterstützung angeboten. Der HSV hat entsprechende Erfahrungen und Strukturen, um ein solches Pokalspiel zu organisieren", teilten die Lübecker mit.

Der Klub rechnet mit einer Rekordkulisse.

Das eigene Stadion (Buniamshof/Kapazität: 3000 Zuschauer) entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen im DFB-Pokal, die Heimstätte des VfB Lübeck kam wegen der Fanrivalität nicht infrage.

Champions-League-Finalist BVB bestreitet in Hamburg das erste Pflichtspiel der kommenden Saison. Es ist gleichzeitig das Debüt für den neuen Cheftrainer Nuri Sahin. Das Volksparkstadion ist auch Schauplatz der laufenden EURO.