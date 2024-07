Zukunft von BVB-Youngster wohl geklärt

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Cole Campbell (r.) erhält beim BVB seinen ersten Profi-Vertrag

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund weiß einige hochtalentierte Nachwuchsspieler in seinem Unterbau, von denen gleich mehrere am Sprung in den Profi-Kader des BVB arbeiten. Einer von ihnen ist Cole Campbell, der schon im vergangenen Winter mit ins Trainingslager nach Marbella fliegen durfte. Der US-Amerikaner soll nun langfristig an den Verein gebunden werden.

So hieß es zumindest in einem jüngsten Bericht der "Ruhr Nachrichten". Borussia Dortmund hat dem 18-Jährigen demnach einen unterschriftsreifen Profi-Vertrag vorgelegt. Es müssten nun zwar noch Details geklärt werden zwischen dem BVB und dem Youngster, dennoch vermeldete die Zeitung, dass Campbell schon "in Kürze bei Borussia Dortmund unterschreiben wird".

Bis dato besitzt der tempostarke Spieler nur einen Fördervertrag bei den Schwarz-Gelben, der finanziell nach oben gedeckelt ist und das Standard-Vertragswerk für talentierte Nachwuchsspieler beim BVB ist.

Nun soll Campbell aber mit seinem ersten richtigen Profi-Vertrag in Deutschland ausgestattet werden und die klare Perspektive aufgezeigt bekommen, in der bevorstehenden Saison erste Einsatzzeiten in der Bundesliga-Mannschaft zu bekommen. Vorausgesetzt, die Leistungen des Texaners stimmen.

Campbell für die U23 des BVB eingeplant

Verbunden mit dem angebotenen Arbeitspapier haben die Dortmunder dem Teenager laut "Ruhr Nachrichten einen Zwei-Stufen-Plan mit Campbell vor. Zunächst soll der Linksfuß vollumfänglich die Saisonvorbereitung der Profi-Mannschaft bestreiten, die am 10. Juli starten wird. Auch bei der Asienreise des BVB und dem Sommer-Trainingslager in Bad Ragaz soll er dabei sein und Eigenwerbung betreiben können.

In der laufenden Saison 2024/2025 soll er dann vor allem in der U23 der Westfalen seine ersten Profi-Minuten sammeln können. Der BVB II geht bekanntermaßen in der 3. Liga an den Start.

Bisher hat Campbell für die Dortmunder seine Pflichtspiel-Minuten ausschließlich in Nachwuchsmannschaft gesammelt.