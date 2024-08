VfB Stuttgart noch im Rennen? Verwirrung um Ex-Schalker

IMAGO/Propaganda Photo Agency

Sepp van den Berg ist beim VfB Stuttgart, Gladbach und Bayer Leverkusen ein Thema

In der Saison 2022/23 wurde Sepp van den Berg als Leihspieler des FC Schalke 04 nicht glücklich. Beim 1. FSV Mainz 05 hingegen gelang dem Niederländer in der letzten Spielzeit der Durchbruch. Nun machen unterschiedliche Berichte über einen Wechsel des Innenverteidigers, der auch beim VfB Stuttgart gehandelt wird, zur TSG Hoffenheim die Runde.

Der "kicker" hatte in seiner Donnerstagausgabe vermeldet, dass die TSG Hoffenheim kurz davorsteht, Sepp van den Berg fest vom FC Liverpool zu verpflichten. Bei den Reds steht der Innenverteidiger zwar schon seit 2019 unter Vertrag, hat für den Klub seitdem aber noch kein einziges Premier-League-Spiel bestritten.

Dem Fachmagazin zufolge würde eine feste Verpflichtung des 22-Jährigen für die Hoffenheimer wohl teurer werden als die 14 Millionen Euro, die die TSG im letzten Jahr an den FC Augsburg für Mergim Berisha überwiesen hatten. Damit würde van den Berg zum vereinsinternen Rekordtransfer der Kraichgauer aufsteigen.

Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und Gladbach an Sepp van den Berg dran

Dem entgegen steht jedoch ein Bericht von Transfer-Experte Florian Plettenberg bei X. Dort heißt es, dass noch kein Klub ein Angebot für den Abwehrspieler abgegeben hat, das den Vorstellungen des FC Liverpool entspricht. Die Reds fordern offenbar 20 bis 25 Millionen Euro für den Ex-Schalker.

Eine Entscheidung, wo der niederländische Junioren-Nationalspieler seine Karriere fortsetzen wird, sei demnach noch gar nicht gefallen. Auch ein Verbleib an der Anfield Road ist durchaus denkbar, so der "Sky"-Reporter weiter. Jedoch seien auch zahlreiche Bundesliga-Klubs an einer Verpflichtung interessiert.

Plettenberg nennt in seinem Bericht den VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim und Mainz 05. Einige der Vereine sind offenbar bereits mit ersten Offerten in Liverpool vorstellig geworden, die allerdings umgehend abgelehnt worden sein sollen.