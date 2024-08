Bayern-Neuzugang Olise winkt Meilenstein

IMAGO/Laci Perenyi

Michael Olise wechselte aus der Premier League zum FC Bayern

Michael Olise deutete sein großes Potenzial in seinen ersten Pflichtspieleinsätzen für den FC Bayern bereits an. Der Offensivakteur steht nun offenbar vor einem Meilenstein in seiner Karriere.

Wie "RMC Sport" berichtet, wird Olise erstmals in die französische A-Nationalmannschaft berufen.

Cheftrainer Didier Deschamps wird seinen Kader für die anstehenden Nations-League-Partien gegen Italien (6. September) und Belgien (9. September) am Donnerstag bekannt geben. Olise rückt dann wohl in den Kreis der Équipe Tricolore.

Der 22-Jährige konnte in diesem Sommer mit starken Leistungen bei den Olympischen Sommerspielen in Paris auf sich aufmerksam machen. Olise hatte mit zwei Toren und fünf Vorlagen großen Anteil am Gewinn der Silbermedaille.

Gelungener Start beim FC Bayern

Der Tempodribbler deutete in seinen ersten Wochen beim FC Bayern ebenfalls schon an, weshalb die Münchner für seine Dienste die kolportierte Ablösesumme von rund 53 Millionen Euro an Crystal Palace überwiesen.

Olise steuerte im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm (4:0) als Joker einen Assist bei. Im darauffolgenden Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg (3:2) durfte der Neuzugang dann von Beginn an ran.

"Er setzt das fort, was er schon bei Olympia angedeutet hat", schwärmte Bayerns Sportvorstand Max Eberl zuletzt von Olise. Der Linksfuß besitzt beim deutschen Rekordmeister einen langfristigen Vertrag bis 2029.

FC Bayern: Neuzugang Olise will "Job erledigen"

"Der Verein will, dass ich einen Job erledige, und dafür bin ich da", sagte Olise im Rahmen seiner Vorstellung. Er schaue "nicht auf die Schlagzeilen oder auf Preise oder ähnliches", will sich der Offensivakteur von der hohen Ablösesumme nicht beeinflussen lassen.

Der Start in München ist gelungen. Nun winkt Olise sein Debüt in der französischen A-Nationalmannschaft unter Cheftrainer Deschamps.