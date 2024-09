Paul Wanner winkt womöglich baldige Nagelsmann-Einladung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Bayern-Leihgabe Paul Wanner könnte wohl bald in der A-Nationalmannschaft debütieren

Beim 1. FC Heidenheim sorgte Paul Wanner unlängst für Aufsehen. Im Hintergrund kämpfen Österreich und Deutschland seit Monaten um die Gunst der Leihgabe des FC Bayern, die offenbar eine Tendenz zum DFB-Team hat. Möglicherweise gibt der 18-Jährige sogar noch in dieser Saison sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Eigentlich hatte Antonio Di Salvo erstmals für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert - doch der Mittelfeldspieler sagte ab. Weil er eine Pause brauche, wie der DFB-Juniorentrainer betonte. Und nicht etwa, weil Wanner künftig für Österreich spielen wolle, wie manch einer schon geunkt hatte.

Möglich wäre das: Wanner ist in Österreich geboren, seine Mutter ist Österreicherin. Im November 2022 hatte er einmal mit der Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick trainiert, der ihn weiter umgarnt. Bislang lehnte der Heidenheimer Shootingstar laut "Abendzeitung" sämtliche Offerten aus der Alpenrepublik aber ab.

Bayern-Leihgabe Paul Wanner darf auf DFB-Nominierung hoffen

Demnach tendiere der 18-Jährige aktuell zu einer Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Laut "Sport Bild" könnte sich das allerdings ändern, sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Mittelfeldspieler in absehbarer Zeit nicht in die DFB-Elf berufen. Daher, so auch die "AZ", sei eine Nominierung noch in dieser Spielzeit gut möglich.

Einen Wanner-Plan habe der Bundestrainer gemeinsam mit Di Salvio und DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung Hannes Wolf, zu dem der Youngster ein enges Verhältnis pflegen soll, bereits erarbeitet. Ein Gespräch mit Wanner über seine Zukunft hat Nagelsmann nach eigener Aussage aber noch nicht geführt.

Zuletzt hatte sich der ehemalige Cheftrainer des FC Bayern jedoch positiv über das Offensiv-Juwel geäußert. "Mich freut seine Entwicklung. Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial und Tempo, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben", so der 37-Jährige auf einer Pressekonferenz.