Diese Pokal-Kracher werden live im Free-TV übertragen

IMAGO/Matthias Koch

Der DFB-Pokal geht im Oktober in seine zweite Runde

Die ganz großen Sensationen blieben in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals im vergangenen August noch aus. Rekordpokalsieger FC Bayern schaffte den Einzug in die nächste Runde ebenso problemlos wie Meister Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig oder der VfB Stuttgart. In Runde zwei warten nun deutlich höhere Hürden auf die Top-Klubs. Zwei Partien werden Ende Oktober live im Free-TV gezeigt.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, wird das BVB-Gastspiel beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg am 29. Oktober live in der "ARD" gezeigt. Anstoß ist um 20:45 Uhr, die Live-Berichterstattung aus der VW-Arena beginnt um 20:15 Uhr.

Während sich Borussia Dortmund in der ersten Runde beim 4:0-Auswärtssieg gegen den Viertligisten Phönix Lübeck schadlos hielt, hatten die Wölfe bei ihrem knappen 1:0-Sieg beim TuS Koblenz schon mehr Mühe.

Nun treffen der VfL und der BVB zum ersten Mal seit dem Endspiel im Jahr 2015 wieder im DFB-Pokal aufeinander. Damals siegte Wolfsburg beim letzten Pflichtspiel von BVB-Startrainer Jürgen Klopp bekanntermaßen mit 3:1.

FC Bayern tritt bei Mainz 05 zum Bundesliga-Duell an

Das zweite Free-TV-Spiel ist einen Tag später am 30. Oktober angesetzt. Es ist das ebenfalls reine Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern. Das "ZDF" wird die Partie am Abend ab 20:15 Uhr übertragen, Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Die Münchner reisen mit der 4:0-Empfehlung gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm an, Mainz wiederum setzte sich zum Auftakt des Wettbewerbs erst im Elfmeterschießen beim SV Wehen Wiesbaden durch.

Alle 16 Spiele der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal werden bei "Sky" zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender überträgt unter anderem exklusiv das Zweitrundenspiel des Double-Gewinners Bayer Leverkusen gegen den Zweitligisten SV Elversberg (29. Oktober/18:00 Uhr).