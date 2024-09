Bayern-Juwel gibt Länderspieldebüt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Adam Aznou vom FC Bayern gab sein Debüt für die marokkanische A-Nationalmannschaft

Beim FC Bayern München spielte sich Adam Aznou in der Vorbereitung in die Vordergrund. Das Abwehr-Juwel gab nun sogar sein Länderspieldebüt für die marokkanische A-Nationalmannschaft.

Für die derzeit laufende Länderspielreise wurde Adam Aznou vom FC Bayern erstmals für die Nationalmannschaft Marokkos nominiert.

Im Zuge der Qualifikation für die Afrikameisterschaft standen am 6. September gegen Gabun und am 9. September gegen Lesotho zwei Duelle an.

Beim 4:1-Sieg gegen Gabun musste Aznou noch zuschauen und Achraf Hakimi auf der linken Seite den Vortritt lassen.

Beim 1:0 gegen Lesotho stand das Abwehrtalent dann aber in der Startelf. Über 90 Minuten beackerte der 18-Jährige die linke Seite. Hakimi wich auf rechts aus.

Zuvor hatte Aznou lediglich Spiele für die U-Nationalmannschaften von Marokko absolviert.

Der FC Bayern gratulierte dem Debütanten bei X zum Einstand. "Glückwunsch zu deinem Debüt für die marokkanische Nationalmannschaft, Adam!", hieß es beim Profil des Bayern-Campus. Den Beitrag teilte auch die Seite des Profiteams.

Aznou wechselte vom FC Barcelona zum FC Bayern

Aznou wechselte im Sommer 2022 aus der Jugendakademie des FC Barcelona zum FC Bayern. Bei den Katalanen spielte er in der Nachwuchsakademie zusammen mit EM-Star Lamine Yamal.

In München lief Aznou seit dem in der A-Jugend sowie in der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters auf.

Im Mai hatten die Münchner Aznou mit einem Profivertrag bis 2027 ausgestattet.

Zuletzt bestritt der gelernte Linksverteidiger weite Teile der Saisonvorbereitung unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany, durfte sogar beim Härtetest gegen Tottenham Hotspurs mitwirken.

In der aktuellen Saison stand der Youngster aber noch nicht im Profikader. Stattdessen stand Aznou vier Mal mit der Reservemannschaft in der Regionalliga Bayern auf dem Platz.