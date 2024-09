FC Bayern wollte Zweitliga-Knipser

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Gut in Form zum Saisonstart: Fisnik Asllani von der SV Elversberg

Fisnik Asllani von Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg ist die Entdeckung der noch jungen Saison. Nun kommt heraus: Auch der FC Bayern war in der Vergangenheit am 22 Jahre alten Berliner interessiert.

Der FC Bayern hatte vor einigen Jahren ein Auge auf Zweitliga-Überraschung Fisnik Asllani geworfen. Das berichtet "Sport Bild".

Die Münchner zeigten demnach konkret im Sommer 2020 Interesse an einer Verpflichtung des damals 17-Jährigen. Auch der FC Schalke 04 und Hertha BSC, damals beide noch in der Bundesliga, wollten Asllani offenbar verpflichten. Zu jenem Zeitpunkt war der 1,91 Meter große Stürmer noch für seinen Ausbildungsklub 1. FC Union Berlin aktiv.

Das Rennen machte allerdings die TSG Hoffenheim, die den Youngster aus der Berliner U19 holte und vorerst in der zweiten Mannschaft einsetzte. In der Saison 2021/22 feierte der Kosovare sein Bundesliga-Debüt, für Hoffenheim kam er so auf zehn Einsätze im Oberhaus. Wirklich durchsetzen konnte er sich aber nicht.

Asllani feiert Länderspieldebüt

Nach starken Leistungen in der Spielzeit 22/23 für Hoffenheim II in der Regionalliga Südwest wurde Asllani daher zu Austria Wien verliehen. In Österreich gelangen ihm vier Tore und eine Vorlage in 16 Ligaspielen - eine Ausbeute, die er wenige Wochen nach seinem Leih-Wechsel zur SV Elversberg nun bereits eingestellt hat. Aktuell ist er mit vier Toren und zwei Vorlagen der Top-Scorer der 2. Bundesliga.

Eine Kaufoption wurde in dem Leihvertrag zwischen Hoffenheim und Elversberg nicht vereinbart. Die TSG plant nach Angaben der "Sport Bild", Asllani in der kommenden Saison wieder in ihre Profimannschaft zu integrieren und dem Mittelstürmer eine zweite Bewährungschance zu geben. Sein Vertrag im Kraichgau ist noch bis 2026 gültig.

Nach Elversberg reist Fisnik Asllani derweil mit weiterem Selbstvertrauen im Gepäck zurück: Für die kosovarische A-Nationalmannschaft gab er jüngst sein Länderspieldebüt.