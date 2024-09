Neuer gratuliert ter Stegen auf Nachfrage dann doch

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Manuel Neuer ist jetzt nur noch beim FC Bayern die Nummer 1

Nach der Inthronisierung von Marc-André ter Stegen als Nummer 1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft blieb ein öffentlicher Gruß des zurückgetretenen Vorgängers Manuel Neuer zunächst aus. Rund um den dritten Bundesliga-Spieltag gratulierte Neuer auf Nachfrage dann aber doch noch.

"Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute. Aber nicht nur ihm, sondern allen Torhütern, die nach mir folgen werden. Ich drücke allen die Daumen und hoffe, dass wir starke Torhüter in den Reihen haben - und das weiß ich", sagte Neuer nach dem 6:1-Sieg der Bayern in Kiel bei "Sky".

Er werde seinen alten Herausforderer im DFB-Kasten zeitnah wiedersehen, so der 38-Jährige weiter. "Wir werden uns auf jeden Fall wieder sehen, wenn ich bei der Nationalmannschaft bin, falls es sich ergibt. Dann freue ich mich auf bekannte Gesichter und auch auf Marc."

Der Besuch bei der DFB-Elf dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Deutschland spielt am 14. Oktober in der UEFA Nations League gegen Holland in München. "Es ist ja naheliegend", kündigte Neuer eine Visite an.

Die Spiele seiner früheren Nationalmannschaftskollegen gegen Ungarn (5:0) und in Holland (2:2) habe er als Zuschauer vor dem Fernseher genossen, erzählte Neuer.

Nationalmannschaft: Neuer "jetzt wieder Fan"

Das Sofa-Erlebnis sei "sehr schön" gewesen, so der Bayern-Torwart: "Ich musste nicht wegschalten, weil ich dem hinterhertrauere. Ich bin jetzt wieder Fan."

Neuer hatte vor den Länderspielen in der Nations League seinen Rücktritt aus dem DFB-Team verkündet. Mit Deutschland gewann der Schlussmann 2014 in Brasilien den WM-Titel, 2010 wurde er mit der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw Dritter.

Bei der Heim-EM im Juni und Juli stand Neuer trotz einer langen Verletzungspause infolge seines Ski-Unfalls Ende 2022 wieder im Tor. Barcelona-Tormann Marc-André ter Stegen guckte - mal wieder - in die Röhre. Dieser hatte in mehreren Interviews keinen Hehl daraus gemacht, dass ihn die Entscheidung von Julian Nagelsmann schwer traf. Nach Neuers Rücktritt darf sich der Barcelona-Kapitän nun auch beim DFB beweisen.