Portugal-Trainer erklärt "Kontext" hinter Palhinha-Rätsel

Joao Palhinha wechselte im Sommer zum FC Bayern

Joao Palhinha hat beim FC Bayern einen schweren Stand. Doch auch in der Wohlfühloase Nationalmannschaft fehlte der Portugiese zuletzt im Aufgebot gegen Polen (3:1). Trainer Roberto Martínez klärte über die Hintergründe auf.

Bayern-Sorgenkind Joao Palhinha fehlte nicht etwa aus Leistungsgründen im Kader für das Länderspiel der Portugiesen gegen Polen.

"Ich denke, der Kontext ist wichtig", sagte Nationalcoach Roberto Martínez beim Sender "Sport TV+" und erklärte: "Wir haben innerhalb von drei Tagen zwei anspruchsvolle Spiele. Palhinha hat die Erlaubnis bekommen, die erste Trainingseinheit auszulassen, und es war wichtig, zwei weitere zu absolvieren, bevor er in den Kader aufgenommen wird."

Der 29-Jährige wird für das zweite Nations-League-Spiel gegen Schottland (Dienstag, 20:45 Uhr) somit wieder im Aufgebot stehen. "Gegen Schottland wird er dabei sein. Es geht darum, die Spieler zu managen."

Gerüchte über Scheidungsprozess bei Bayern-Star

Warum Joao Palhinha zu Beginn der Länderspielreise um einen freien Tag gebeten hat, ist derweil Bestandteil der Spekulationen in den portugiesischen Medien. Der Sommer-Neuzugang des FC Bayern habe aus "persönlichen Gründen" um eine Freistellung gebeten, heißt es etwa.

Laut dem Sender "TVI" geht es angeblich um die Scheidung von seiner Ehefrau Patrícia Palhares. Schon vor Wochen kursierten Gerüchte in den portugiesischen Medien, nun soll es einen Termin vor Gericht gegeben haben. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn und erwartet ein zweites Kind.

Joao Palhinha blickt auf 32 Pflichtspiele für Portugal zurück, bei der EM in Deutschland kam er zu vier Einsätzen. 2022 war er von seinem Heimatklub Sporting CP aus Lissabon zum FC Fulham gewechselt, ehe dann der FC Bayern auf den Sechser aufmerksam wurde. Ein Wechsel im Sommer 2023 scheiterte spektakulär auf der Zielgeraden, ein Jahr später legten die Münchner über 50 Millionen Euro auf den Tisch.

In den Plänen vom neuen Cheftrainer Vincent Kompany spielt Joao Palhinha bislang allerdings noch keine große Rolle. Erst ein einziges Mal stand er in der laufenden Spielzeit in der Startelf.