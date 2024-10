BVB und seine Mega-Serie bei Freitagsspielen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Cheftrainer Nuri Sahin

Am Freitagabend (20:30 Uhr) eröffnet Borussia Dortmund mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli den siebten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Für den BVB könnte es keinen besseren Anstoßtermin geben, wie eine seit über 20 Jahren andauernde Erfolgsserie eindrucksvoll beweist.

Um die letzte Heimniederlage der Schwarz-Gelben in der Bundesliga an einem Freitagabend zu finden, muss man nämlich bald 21 Jahre lang in den Annalen zurückblättern.

Am 30. Januar 2004 verlor der BVB zum letzten Mal ein Heimspiel an einem Freitagabend in der Liga. Damals war es ausgerechnet der FC Schalke 04, der den Reviernachbarn Ende Januar 2004 vor heimischer Kulisse bezwingen konnte.

1:0 siegte Königsblau damals im Westfalenstadion, das Tor des Abends fiel dabei erst in der 89. Minute, Ebbe Sand traf zum vielumjubelten Sieg des S04.

Der FC Schalke 04 wurde damals übrigens von einem gewissen Jupp Heynckes gecoacht, neben Sand standen unter anderem Frank Rost, Hamit Altintop und Gerald Asamoah auf dem Rasen.

Im BVB-Trikot spielten unter anderem Torsten Frings und Jan Koller, die beide einen Elfmeter verschossen, Coach war zu dieser Zeit noch Matthias Sammer bei den Dortmundern.

Sahin will BVB-Serie ausbauen

Seit der Derbyniederlage gegen Schalke 04 folgten sagenhafte 38 Heimspiele an einem Freitagabend, die der BVB nicht mehr verloren hat. Nie zuvor konnte eine Mannschaft bei Freitagsspielen eine längere Serie vorweisen.

"Ich hätte nichts dagegen, wenn wir die Serie ausbauen. Sobald das Licht angeht, hat man eine komplett andere Energie in diesem Stadion. Ich habe es als Spieler geliebt", meinte BVB-Cheftrainer Nuri Sahin, der bei dem 0:1 gegen den FC Schalke vor bald 21 Jahren übrigens als Balljunge mit im Stadion war.

Gegen den kommenden Gegner FC St. Pauli haben die Westfalen übrigens noch nie ein Heimspiel verloren. Zehn Mal empfing der BVB die Hamburger in der Bundesliga und 2. Bundesliga zu Hause. Sieben Partien wurden gewonnen, dreimal ging es unentschieden aus.