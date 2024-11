Medien: Bayern, BVB und RB buhlen um Zweitliga-Juwel

IMAGO/Jose Manuel Alvarez Rey

Yeremay Hernández Cubas soll beim FC Bayern, dem BVB und RB Leipzig auf dem Zettel stehen

Mit dem FC Bayern, dem BVB und RB Leipzig sollen gleich drei Bundesliga-Schwergewichte um ein spanisches Offensivtalent buhlen, das sein Geld derzeit noch in der 2. Liga bei Deportivo La Coruña verdient. Die Ablöse wäre für keinen der drei Klubs eine unüberwindliche Hürde.

Laut Angaben des spanischen Portals "fichajes.net" sind der FC Bayern, der BVB und RB Leipzig an einer Verpflichtung des 21-jährigen Yeremay Hernández interessiert. Der Youngster steht bei Zweitligist Deportivo La Coruña noch bis 2030 unter Vertrag, könnte dank einer verankerten Ausstiegsklausel aber schon vorher zu einem neuen Verein wechseln.

Laut "fichajes.net" liegt die Ausstiegsklausel für den jungen Offensivspieler bei 20 Millionen Euro. Eine Summe, die wohl weder die Münchner noch die Dortmunder oder Leipziger großartig abschrecken würde.

Ob einer der drei Bundesligisten schon konkrete Schritte in einem möglichen Ablösepoker unternommen oder die Nase in diesem vorne hat, ist indes nicht bekannt. Es heißt lediglich, alle drei würden über eine Verpflichtung des spanischen U21-Nationalspielers nachdenken.

Von Real Madrid zu Deportivo La Coruña

Yeremay Hernández wechselte im Alter von 14 Jahren aus der Nachwuchs-Akademie von Real Madrid zu La Coruña, wo er anschließend sämtliche Jugendabteilungen durchlief. Ende 2018 unterschrieb er bei den Blau-Weiß seinen ersten Profivertrag. Teil der ersten Mannschaft ist der Flügelstürmer seit Beginn der Saison 2022/23.

Die aktuell laufende Spielzeit ist die bisher stärkste des spanischen U21-Nationalspielers. In 13 Spielen der zweiten spanischen Liga erzielte der Rechtsfuß bereits sechs Tore und damit mehr als in seinen 25 Einsätzen im vergangenen Jahr.

La Coruña war nach drei Jahren in der dritten Liga im vergangenen Sommer endlich wieder in die zweite Liga zurückgekehrt. Aktuell belegt die Mannschaft in der Segunda División den 16. Tabellenplatz.