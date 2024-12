Irrer Fehler! Darum will Lemperle den 1. FC Köln verlassen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Tim Lemperle (r.) macht es wohl wie Justin Diehl und verlässt Köln ablösefrei

Dem 1. FC Köln droht der nächste ablösefreie Weggang eines Top-Talents. Nach Justin Diehl, den es zum VfB Stuttgart in die Bundesliga zog, wird wohl auch Tim Lemperle den Zweitligisten zum Nulltarif verlassen. Der Grund dafür mutet absurd an.

Bleibt Tim Lemperle dem 1. FC Köln erhalten oder zieht er weiter? Meldungen, wonach sich der Top-Torjäger des Bundesliga-Absteiger bereits mit der TSG 1899 Hoffenheim geeinigt hätte, verwies sein Berater Dusan Jevtic zuletzt ins Reich der Fabeln.

"Das ist absoluter Quatsch. Es ist noch gar nichts entschieden", erklärte dieser auf Anfrage der "Kölnischen Rundschau" und kündigte eine "Entscheidung in der Winterpause" an.

Laut einem Bericht von "Sport Bild" hat Lemperle zumindest eine Entscheidung bereits getroffen: Ein Verbleib in Köln ist für den 22-Jährigen demnach unvorstellbar - was offenbar einen schon fast absurden Hintergrund hat. Wie es im Bericht nämlich weiter heißt, hat sich Kölns Sportliche Führung im Sommer verzockt.

Bericht: 1. FC Köln wollte Lemperle im Sommer verkaufen

Als Lemperle von seiner einjährigen Leihe bei Zweitligist Greuther Fürth zurückkehrte, gaben die Rheinländer dem Angreifer zwar eine neue Chance im Kader. Nur an eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags habe "damals anscheinend noch niemand" gedacht, schreibt das Fachmagazin.

Vielmehr habe den Kölnern vorgeschwebt, Lemperle im vergangenen Sommer "für eine geringe Ablöse" zu verkaufen, was letzten Endes aber nicht eintrat.

Diese internen Gedankenspiele gingen offenbar nicht spurlos am FC-Eigengewächs vorbei. Der Youngster, der in der aktuellen Saison auf acht Tore und vier Vorlagen in 15 Zweitliga-Einsätzen kommt, will seinen Heimatklub nun offenbar verlassen, weil ihm laut dem Bericht "die Wertschätzung fehlte".

Bundesligist Hoffenheim gilt demnach als Favorit auf eine ablösefreie Verpflichtung. Mit Justin Diehl, den es zum VfB Stuttgart zog, hatte Köln im Sommer schon ein Top-Talent zum Nulltarif ziehen lassen müssen.