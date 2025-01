Türkei-Gerüchte um BVB-Youngster Moukoko

IMAGO/Jonathan Moscrop

Youssoufa Moukoko (r.) ist derzeit vom BVB an OGZ Nizza verliehen

Youssoufa Moukoko ist derzeit von Borussia Dortmund an OGC Nizza verliehen. Doch auch in Frankreich bekommt der BVB-Youngster nur wenig Spielzeit. Nun streckt offenbar der türkische Topklub Besiktas die Fühler aus.

Wie das Portal "ajansspor.com" berichtet, ist Besiktas an einer Verpflichtung von Youssoufa Moukoko interessiert. Demnach will der Klub aus Istanbul den Stürmer im Winter ausleihen. Es sei sogar schon Kontakt zu dem U21-Nationalspieler aufgenommen worden.

Um Moukoko ausliehen zu können, müsste die Leihe zu OGC Nizza allerdings zunächst abgebrochen werden. Eigentlich ist der 20-Jährige noch bis zum Saisonende bei den Franzosen geparkt.

An der Côte d'Azur findet sich Moukoko überhaupt nicht zurecht. Anstatt mehr Spielzeit als bei Borussia Dortmund zu bekommen, schmort der Angreifer zumeist nur auf der Bank.

In der Ligue 1 stand Moukoko erst zwei Mal in der Startelf. In der Europa League durfte er immerhin fünf Mal von Beginn an ran. Nach 18 Pflichtspielen stehen überschaubare zwei Tore und zwei Vorlagen zu Buche.

Von der Leihe hatte sich Moukoko definitiv mehr erhofft. "Am Anfang ist meine Karriere steil nach oben gegangen, jetzt sehe ich nicht, dass es nach unten geht, sondern das sie stagniert ist, da ich so wenig gespielt habe und viel mit Verletzungen zu tun hatte. Wenn ich jetzt wieder spiele, wird es wieder nach oben gehen. Ich weiß, was ich kann, habe Vertrauen in mich und werde die Antwort auf dem Platz geben", hatte er im September des letzten Jahres gesagt.

Auch Union Berlin an Moukoko interessiert?

Zuletzt gab es Berichte, nach denen die Leihe nach Nizza womöglich vorzeitig abgebrochen wird. Die "Bild" brachte Union Berlin als möglichen Abnehmer ins Spiel. Steffen Baumgart, neuer Trainer der Eisernen, gelte als großer Fan des Offensivtalents. Auch Celta Vigo wurde immer wieder Interesse nachgesagt.

Beim BVB steht Moukoko noch bis 2026 unter Vertrag.