FC Bayern ohne Chance? Huijsen flirtet mit Real Madrid

IMAGO/Graham Hunt

Dean Huijsen steht beim FC Bayern auf der Wunschliste

Schon seit Jahren wird Abwehrjuwel Dean Huijsen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Kürzlich ist nun auch Real Madrid in den Transfer-Poker eingestiegen - sehr zur Freude des Innenverteidigers vom AFC Bournemouth.

"Es macht mich wirklich stolz, dass so ein großes Team an mir interessiert ist", sagte Dean Huijsen im Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur EFE zum Interesse von Real Madrid. "Es ist etwas ganz Besonderes und bedeutet, dass du deine Sache gut machst."

Kürzlich hatte "Sky" berichtet, dass es den 19-jährigen Abwehrspieler im Sommer vermutlich zu Real Madrid oder dem FC Barcelona ziehen wird. Transfer-Insider Fabrizio Romano betonte derweil, dass Chelsea und der FC Bayern ebenfalls weiter im Rennen um Huijsen sind.

Der 1,97-m-Hüne spielt erst seit dem letzten Jahr für Bournemouth. Nach kurzer Anlaufzeit ist er aus der Abwehrzentrale des Premier-League-Klubs inzwischen nicht mehr wegzudenken. Eine kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro ermöglicht nun frühzeitig den nächsten Schritt.

Bayern-Flirt vor Debüt für Spanien

In München kursiert der Name schon seit 2022. Damals stand der spielstarke Defensivspieler noch bei Juventus Turin unter Vertrag. Als er in Turin nicht die erhoffte Spielzeit erhielt, zog er allerdings nach England. Und auch jetzt scheint der Blick des Top-Talent nicht unbedingt auf Deutschland gerichtet zu sein.

"Ich habe immer gesagt, dass Spanien meine Heimat ist", stellte er klar. Geboren ist Huijsen zwar in Amsterdam und auch in der Jugend lief er zeitweise für die Nationalteams von Oranje auf. Doch im Seniorenbereich hat er sich nun für Spanien entschieden.

Nach der Verletzung von Barca-Star Inigo Martinez wurde Huijsen jüngst von Nationaltrainer Luis de la Fuente erstmals in den A-Kader berufen. "Die Einladung zu bekommen, war der beste Moment meiner Karriere. Mein Debüt zu feiern, wäre sogar noch besser. Spanien hat die besten Spieler der Welt und es ist eine Ehre, neben ihnen zu stehen.

Am Donnerstag (20:45 Uhr) hat Huijsen im Nations-League-Viertelfinale gegen die Niederlande die erste Chance auf sein Debüt.