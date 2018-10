Alcácer spricht nach Dreierpack über BVB-Verbleib

Borussia Dortmund feierte einen furiosen 4:3-Sieg gegen den FC Augsburg

Die Bundesliga ist wieder spannend: Bremen und Hertha schielen Richtung Tabellenspitze. Doch der 4:3-Sieg von Tabellenführer Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg überragte am Samstagnachmittag alles. BVB-Trainer Lucien Favre konnte sich mit Lob für die Torschützen Mario Götze und Paco Alcácer nicht zurückhalten.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 4:3

Paco Alcácer (Dreifachtorschütze Borussia Dortmund) ...

... auf die Frage, ob es das beste Spiel seiner Karriere war: "Das kann gut sein. Klar, als Stürmer sind Tore nunmal wichtig, aber der Mannschaftserfolg steht über allem. Ich konnte heute eben mit meinen Toren helfen. Ich will jetzt schnell nach Hause. Wir waren viel unterwegs. Ich möchte meine Tochter sehen und dann geht es morgen zur Seleccion."

... zu einem möglichen Verbleib in Dortmund: "Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Ich kann mir auch vorstellen, über das Jahr hinaus bei Borussia Dortmund zu bleiben. Tore sind mir wichtig, aber wichtiger ist die Freude innerhalb der Mannschaft."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund)...

... zum Spiel: "Das war nicht unser bestes Spiel. Es war aber fantastisch für die Zuschauer und für uns. Wir haben es immer weiter probiert. Es war sehr schwer, ein paar Lücken zu finden. Augsburg ist brandgefährlich."

... zum Torschützen Mario Götze: "Er war immer sehr positiv, hat gut trainiert mit einer fantastischen Mentalität."

... zum dreifachen Torschützen Paco Alcácer: "Ich habe vor dem Spiel mit ihm gesprochen. Ich weiß, was er kann. Paco hat seit drei Jahren nicht über die vollen 90 Minuten gegangen. Er spürt Fußball, ist sehr geschickt."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment für die Leistung machen. Wir haben uns nicht versteckt. Umso bitterer ist es, dass Dortmund zwei, drei Unachtsamkeiten von uns ausnutzt. Leider zählen nur die Punkte. Das tut weh. Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren."

Hannover 96 - VfB Stuttgart 3:1

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir genießen den Moment, aber wissen auch, dass das nur ein erster Schritt war. Jetzt ist der Tabellenanblick schon ein bisschen schöner. Die zwei Tore von Bobby Wood freuen mich natürlich für ihn, das ist eine sehr gute Geschichte für ihn."

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Das war für uns ein deutlicher Rückschritt, das kann man nicht schönreden. Unser Konzept hat nicht funktioniert, das ist auch meine Verantwortung. Nach dem Anschlusstor hatten wir eine gute Druckphase, aber die erste Halbzeit war zu schlecht."

Michael Reschke (Sportvorstand VfB Stuttgart): "Die Trainerfrage stellt sich nicht. Das ist nach sieben Spieltagen eine total enttäuschende Zwischenbilanz. Aber es ist definitiv noch genug Substanz in der Mannschaft und im Trainerteam, um einen Neustart zu schaffen. Wir werden alles daran setzen, um in dieser Konstellation wieder erfolgreich zu sein."

1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC 0:0

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir hatten eine gute Kontrolle über das Spiel und sehr gute Ballbesitzphasen. Bei vielen gefährlichen Angriffen hat uns ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir viel investiert, sind immer mutig gewesen. Am Ende hat uns ein wenig die Ruhe gefehlt, um sogar drei Punkte einzufahren."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "In der zweiten Halbzeit hatten wir uns eigentlich etwas anderes vorgenommen. Nach 60 Minuten wollten wir Kontern und die Räume ausnutzen, aber wir haben defensiv keine dynamischen Ballgewinne geschafft. Nach dem Sieg gegen Bayern waren wir sehr glücklich. Aber es war nicht einfach, das aus den Köpfen zu bekommen. So sind wir zum Schluss damit zufrieden, einen Punkt mitnehmen zu können."

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 0:2

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Meine Mannschaft hat auch heute wieder ein gutes Heimspiel gezeigt. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir vor der Pause die bessere Mannschaft waren. Wir müssen aber mal eine unserer guten Chancen nutzen. Wenn man die Möglichkeiten nicht nutzt, ist es schwer, Spiele zu gewinnen."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir sind überglücklich über die wichtigen drei Punkte. Es war kein einfaches Spiel, so wie wir es erwartet haben. Vor der Pause haben wir nicht so gut gespielt. Im zweiten Durchgang war es eine andere Musik. Das 1:0 war wichtig für die Brust, für den Kopf. Kompliment an meine Mannschaft, die es insgesamt gut gemacht hat."

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2:0 (1:0)

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen. Wir haben zu unruhig gespielt, gerade in der zweiten Halbzeit müssen wir den Ball halten. Mit der Leistung war ich heute nicht ganz zufrieden, aber der Kader gibt es her, dass wir jemanden wie Claudio Pizarro einwechseln können, der die Ruhe bringt und organisieren kann. Aber wir können nicht in jedem Spiel Phasen haben, in denen wir das Spiel aus der Hand geben."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Für uns ist das eine bittere Niederlage hier. Wir haben viel Aufwand betrieben, die ersten 25 Minuten haben wir top gespielt. Wir haben Werder überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Dann hat Werder die Lücken besser gefunden und wir hatten eine Phase, in der wir nicht den Zugriff bekommen haben. Wir waren mit und gegen den Ball zu passiv. Und da haben wir das Tor gekriegt. Heute hat der Ertrag für den ganzen Aufwand gefehlt."