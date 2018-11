Bekommt Bayern Konkurrenz? BVB steigt in Pépé-Poker ein

Nicolas Pépé steht im Transfer-Schaufenster

Das Interesse des FC Bayern an Offensiv-Star Nicolas Pépé vom OSC Lille reißt nicht ab. Doch nun bekommen die Münchner offenbar Konkurrenz aus Deutschland.

Borussia Dortmund soll ebenso wie der FC Bayern an einer Verpflichtung des 23 Jahre alten Pépé interessiert sein, berichtet die französische Fernsehsendung "Téléfoot". Demnach seien die beiden Bundesliga-Klubs sowie der FC Arsenal aus der Premier League bereit, 50 Millionen Euro für Pépé zu zahlen.

Der Angreifer spielt seit 2017 für Lille und hat in der laufenden Saison bereits acht Tore in zwölf Ligaspielen erzielt. Damit hat Pépé großen Anteil am Erfolg von OSC Lille, das aktuell auf Rang drei der Ligue 1 steht.

Top-Trio an Pépé interessiert

In der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste sieht Pépés Quote ebenfalls stark aus: Für die Elefanten schoss der Angreifer in diesem Jahr drei Tore in vier Spielen.

Im Ringen um Pépé sollen der FC Bayern, der BVB und der FC Arsenal allerdings nicht allein sein. Auch der FC Barcelona, Atlético Madrid und der FC Chelsea sollen ein Auge auf den Stürmer geworfen haben. Ein Wettbieten der großen Klubs deutete sich bereits Mitte Oktober an.

Obwohl sein Vertrag in Lille noch bis 2022 läuft, äußerte sich Pépé verhalten zu seiner Zukunft. "Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Im Moment bin ich bei LOSC", sagte Pépé bei "Telefoot". Er wolle noch nicht über die nächste Saison nachdenken.