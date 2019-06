Medien: Frankfurt jagt Verteidiger mit Torinstinkt

Kevin C. Cox, getty

Dylan Bronn steht anscheinend auf dem Wunschzettel von Eintracht Frankfurt

In den vergangenen Jahren verpflichtete Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt häufig weniger bekannte Spieler und baute diese zu Leistungsträgern auf. Diese Geschichte soll sich bei der SGE anscheinend fortsetzen.

Wie die belgische Zeitung "Het Nieuwsblad" berichtet, gehören die Adler zu einer Gruppe von Klubs, die sich für den tunesischen Abwehrspieler Dylan Bronn von KAA Gent interessieren.

Bei seinem aktuellen Arbeitgeber überzeugte der in Frankreich geborene Nordafrikaner zuletzt nicht nur mit seinen Qualitäten in der Defensive, sondern auch mit seiner Torgefahr. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm beachtliche acht Treffer in 33 Pflichtspielen.

Der 23-Jährige spielt seit 2017 beim belgischen Erstligisten Gent und besitzt dort noch einen bis 2021 gültigen Vertrag. Wie hoch die Ablösesumme für Bronn ausfallen könnte, ist aktuell noch unklar.

Namhafte Konkurrenz für Eintracht Frankfurt

Neben den Frankfurtern sollen auch der AC Florenz, Real Betis und der FC Sevilla mitbieten. Vereine aus Russland haben angeblich ebenfalls ihr Interesse hinterlegt.

Insgesamt absolvierte der Rechtsfuß in den letzten beiden Spielzeiten 62 Spiele für das Team aus Flandern. Zuvor stand er bei Chamois Niortias in der zweiten französischen Liga unter Vertrag.

Seit 2017 ist Bronn zudem tunesischer Nationalspieler und gehörte bei der WM 2018 in Russland zum Aufgebot der "Adler von Karthago".