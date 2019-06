Medien: Bundesliga-Klubs buhlen um Higuaín

Clive Mason, getty

Gonzalo Higuaín soll in der Bundesliga Begehrlichkeiten geweckt haben

In seiner Karriere erzielte Gonzalo Higuaín über 100 Tore in der italienischen Serie und mehr als 100 Buden im spanischen Oberhaus - der Argentinier gehört zu den Stars der Branche. Wo die Zukunft des 31-Jährigen liegt, ist derzeit aber unklar.

Higuaín ist bis Ende Juni 2021 an Juventus Turin gebunden, kickte in der Rückrunde 2018/19 allerdings auf Leihbasis für den FC Chelsea, der die Möglichkeit haben soll, den Angreifer für 18 Millionen Euro ein weiteres Jahr zu leihen oder für 36 Millionen Euro fest zu verpflichten. Laut "football.london" kommt allerdings keine der Optionen für die Blues infrage.

"Corriere dello Sport" will nun erfahren haben, dass der Routinier allerdings auch keine Zukunft in Turin mehr haben soll. Großes Interesse an einer Verpflichtung hat demnach die AS Rom, der Bericht verweist jedoch auch auf Angebote aus Spanien und der deutschen Bundesliga.

Um welchen deutschen Klub es sich handelt, lässt "Corriere dello Sport" zwar offen, viele Vereine dürfte es jedoch nicht geben, die den sportlichen Ansprüchen des Argentiniers gerecht werden, dessen fürstliches Gehalt zahlen und die kolportierten zwölf Millionen Euro Leihgebühr stemmen können.

Vermutlich läuft es auf die Champions-League-Teilnehmer FC Bayern, BVB, RB Leipzig und Bayer Leverkusen hinaus. Gerüchte um einen Wechsel zu Borussia Dortmund oder nach München existierten letztmals im Sommer 2018.

Fraglich ist allerdings, ob sich Higuaín einen Tapetenwechsel überhaupt vorstellen kann. "Er hat so viel Stärke und Entschlossenheit, und er will seine Karriere bei Juve beenden", äußerte sich der Berater des Stars Mitte Juni zumindest unmissverständlich gegenüber "Radio Marte".