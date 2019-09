40-Mio.-Offerte für Kostic? Eintracht lehnte Angebot ab

Alex Grimm, getty

Filip Kostic ist bei Eintracht Frankfurt absoluter Leistungsträger

Filip Kostic startete in seiner ersten Saison bei Eintracht Frankfurt voll durch, lieferte wettbewerbsübergreifend 23 Scorerpunkte in 46 Spielen. Die Stärken des 26-Jährigen sind auch der Konkurrenz nicht entgangen, die SGE lehnte ein erstes Angebot aber offenbar ab.

Nach Angaben von "Sport Bild" hat sich Inter Mailand im vergangenen Mai beim Bundesligisten mit einer durchaus lukrativen Offerte gemeldet. Demnach soll die Ablösesumme immerhin 40 Millionen Euro betragen haben.

Vorstand Sport Fredi Bobic lehnte allerdings ab. Der Frankfurt-Manager hatte sich dem Bericht zufolge mit Kostic ohnehin im Vorfeld vereinbart, dass ein Wechsel in der nun abgelaufenen Transferperiode kein Thema ist.

"Wenn mich jemand möchte, dann kommen sie von selbst. Ich habe einen guten Berater", so Kostic gegenüber dem Sportblatt. Der SGE und allen voran Fredi Bobic sei er dankbar. "Letzte Saison hat Fredi an mich geglaubt, als niemand an mich geglaubt hat."

Die Eintracht hatte den Serben nach anfänglichem Leihgeschäft zum Saisonende fest unter Vertrag genommen. Sechs Millionen Euro überwiesen die Hessen an den Hamburger SV, Kostic erhielt ein Arbeitspapier mit einer Dauer bis Sommer 2023. Eine Kaufoption soll nicht verankert sein.

Dadurch, spekuliert "Sport Bild", könnten Frankfurt nach der Saison noch viel höhere Transfereinnahmen für den 31-fachen Nationalspieler winken. Durch die guten Leistungen steige der Marktwert kontinuierlich.