Medien: Stürmer-Shortlist des BVB umfasst vier Kandidaten

Michael Zorc und Lucien Favre (re.) sind mit dem BVB auf Stürmersuche

Im vergangenen Sommer verzichtete Borussia Dortmund bewusst auf die Verpflichtung eines Stoßstürmers. Doch dieses Vorgehen sollte sich rächen, denn nach der Verletzung von Paco Alcácer klaffte zuletzt ein Loch in der Spitze. Im Winter will der BVB diese Planstelle dem Vernehmen nach nun schließen und hat auf der Suche nach Verstärkungen offenbar eine Handvoll Stürmer in den Blick genommen.

Laut "Sky" ist Mariano Díaz einer von vier heißen Kandidaten. Der 26-Jährige ist bei Real Madrid chancenlos, kommt unter Zinédine Zidane in La Liga bislang gar nicht zum Zug. Rund 21 Millionen Euro müssten die Schwarzgelben wohl auf den Tisch legen für den Rechtsfuß, der in seiner Zeit bei den Königlichen neun Tore in 33 Spielen erzielte und noch bis 2023 an den Klub gebunden ist.

Neben Díaz soll es auch Dries Mertens auf die Einkaufsliste der Dortmunder geschafft haben. Der 32-jährige Belgier von SSC Neapel ist laut dem Bericht eine "ernstzunehmende Option". Weil der Vertrag des Angreifers ausläuft, wäre er im Falle eines Wintertransfers wohl relativ günstig zu haben. Im Sommer könnte der BVB sogar ablösefrei zuschlagen.

Genau wie Mertens wäre auch Olivier Giroud 2020 ablösefrei und dementsprechend im Winter wohl nicht allzu teuer. Beim FC Chelsea spielt der Franzose, der bereits im Winter 2018 nach dem Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang mit der Borussia in Verbindung gebracht wurde, kaum noch eine Rolle.

Schon damals sagte er: "Der BVB ist ein spannendes Team und die Bundesliga ist auch interessant. Warum nicht in der Zukunft?". In dieser Saison kommt Giroud nur auf vier Premier-League-Einsätze und 120 Minuten Spielzeit in Englands höchster Spielklasse.

Auch Mario Mandzukic wurde schon beim BVB gehandelt, galt im Sommer als Kandidat für die Sturmzentrale, und soll nun laut dem "Sky"-Bericht wieder ein Thema bei der Borussia sein. Allerdings sei ein Transfer des 33-Jährigen, der auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, "äußerst unwahrscheinlich".

Auch wenn Mandzukic wohl nicht den Weg in den Signal Iduna Park finden wird: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Dortmunder im Winter tatsächlich tätig werden, scheint jedenfalls groß zu sein. Michael Zorc leugnete zuletzt nicht, dass die Verpflichtung eines weiteren Angreifers dem BVB geholfen hätte. "Natürlich kann man immer darüber diskutieren, es geht aber auch immer über Verfügbarkeiten und Möglichkeiten", erklärte der Sportdirektor vor Kurzem. Gut möglich also, dass einer der oben genannten Kandidaten bis Ende Januar den Weg nach Dortmund findet.