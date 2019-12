Coutinho: FC Bayern? Barca? Oder zurück auf die Insel?

unknown

FC Bayern? Barca? England? Wie geht der Weg von Coutinho weiter?

Philippe Coutinho hat beim FC Bayern zwar schon für einige Highlights gesorgt, doch so richtig angekommen ist der Leihspieler vom FC Barcelona in München noch nicht. Ob die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeister im kommenden Sommer ihre Kaufoption für den Brasilianer ziehen, ist offener denn je. Genauso wie die Frage danach, wie es eigentlich für den 27-Jährigen im Falle eines Bayern-Vetos zur Saison 2020/2021 weitergeht.

Sechs Tore, fünf Vorlagen: Die Statistik des talentierten brasilianischen Nationalspielers liest sich eigentlich gut. Doch in München vermisst man noch die Konstanz in den Leistungen des Offensivspielers, der zudem gleich fünf seiner elf Scorerpunkte in einem einzigen Spiel (drei Treffer und zwei Assists beim 6:1 gegen Werder Bremen) gesammelt hat. Die restlichen Tore oder Torbeteiligungen rühren eher aus der ersten Hälfte der Hinrunde her.

Immerhin: Zuletzt stand Coutinho in der Liga gleich dreimal von Beginn an auf dem Feld, dreimal gewannen die Bayern.

Trotzdem zögern die FCB-Bosse weiter, ob sie den 27-Jährigen langfristig für die festgeschriebene Summe von 120 Millionen Euro verpflichten wollen.

Schließlich dürfte der Geldbeutel in den kommenden Monaten mit dem Transfer von Leroy Sané und weiteren möglichen kostspieligen Einkäufen (Kai Havertz, Timo Werner) kräftig belastet werden.

Auch die Tatsache, dass noch offen ist, wer den deutschen Rekordmeister als Trainer in die kommende Saison führt, dürfte dem Brasilianer nicht in die Karten spielen.

Was macht Coutinho bei einem Veto des FC Bayern?

Für Coutinho bedeutet dies, dass er vorerst weiter warten und sich genau umschauen muss. Schließlich gilt eine Rückkehr zum FC Barcelona als ausgeschlossen.

Der spanische Meister plant auch in der kommenden Spielzeit nicht mit dem Mittelfeldspieler, der im Winter 2018 für mehr als 145 Millionen Euro von den Reds zu den Katalanen gewechselt war und seit der Saison 2019/2020 auf Leihbasis für den FC Bayern spielt.

Immerhin: In England scheinen sich einige Möglichkeiten aufzutun. Laut "Mundo Deportivo" stehen gleich mehrere Top-Klubs aus der Premier League bei Coutinho Schlange.

Darunter befinden sich neben seinem Ex-Verein, dem FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp, nach Informationen der spanischen Sportzeitung auch der FC Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur.