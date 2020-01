Premier-League-Trio heiß auf Coutinho

Sebastian Widmann, getty

Die Zukunft von Philippe Coutinho vom FC Bayern ist weiterhin unklar

Bleibt er oder geht er? Das ist die große Frage, die Philippe Coutinho umgibt. Ob die Leihgabe des FC Barcelona über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleibt, ist noch lange nicht entschieden. Nun melden angeblich auch der FC Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur Interesse am Brasilianer an.

Wie "Don Balon" berichtet, soll das Premier-League-Trio bereit sein, 100 Millionen Euro für den Brasilianer zu zahlen. Das wäre zwar weniger als das, was Barca im Sommer 2017 für den Mittelfeldspieler bezahlt hatte (145 Millionen), immerhin aber noch mehr als die 75 Millionen, die sich die Katalanen laut des Berichts im vergangenen Sommer erhofft hatten.

In der Pole Position sind jedoch weiterhin die Bayern, die über eine Kaufoption von 120 Millionen Euro verfügen. Mit sieben Toren und sieben Vorlagen legte Coutinho einen passablen Start für den Rekordmeister hin und ließ zumindest in Ansätzen das aufblitzen, was er vor seinem Wechsel zu Barca für den FC Liverpool zeigte.

"Wir haben bei Coutinho eine Klausel im Vertrag, die wir bis Ende Mai ziehen müssen. Die Zeit nehmen wir uns", verriet der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, Mitte Dezember.

Beim spanischen Tabellenführer besitzt der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann noch einen Kontrakt bis 2023. Angesichts der Unzufriedenheit vom FC Barcelona gilt es jedoch als unwahrscheinlich, dass er langfristig dorthin zurückkehrt.

Die Spekulationen um die Zukunft des 27-Jährigen dürften also weiter anhalten.