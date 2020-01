Gladbachs Stindl sieht BVB und RB Leipzig als Messlatte

Cathrin Mller /M.i.S. via www.imago-images.de

Will sich mit dem BVB und RB Leipzig messen: Gladbach-Kapitän Lars Stindl

Kapitän Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach stand gegen den 1. FSV Mainz 05 (3:1) nach zwei Joker-Einsätzen endlich wieder in der Startelf. Vor dem Bundesliga-Spitzenduell mit RB Leipzig (Samstag 18:30 Uhr) gibt der Routinier seine Einschätzung zum Spiel gegen den Tabellenführer und vergleicht die Vereinsstrukturen der Titelanwärter.

"Wir wollen am Samstag gewinnen. Das ist unser Ziel", erklärte Stindl im Interview mit dem "kicker". Seine Mannschaft sei eine "Supertruppe mit viel Qualität" fügte der Ex-Nationalspieler hinzu.

In Sachen Qualität haben sich direkte Konkurrenten wie der FC Bayern, Borussia Dortmund und auch Leipzig für verhältnismäßig viel Geld verstärkt. Dass derartige Verpflichtungen am Niederrhein in diesem Winter und wohl auch in naher Zukunft nicht möglich sind, ist Stindl bewusst.

"Klar zeigen diese Transfers, wie unterschiedlich die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Vereine sind", analysierte der Gladbacher und ergänzte: "Was Dortmund und Leipzig jetzt im Winter investieren konnten, ist eine Hausnummer, die in Gladbach den Rahmen sprengen würde". Nichtsdestotrotz sind es genau diese finanzstarken Vereine, mit denen sich die Fohlen "messen wollen".

Stindl: "Wollen den maximalen Erfolg"

Offiziell wurde das Saisonziel in Mönchengladbach bisher nicht nach außen kommuniziert. Dennoch lässt die aktuelle Tabellensituation darauf schließen, dass die Borussen auf eine absolute Top-Platzierung schielen. "Wir sind ambitioniert und wollen den maximalen Erfolg", stellte Stindl klar.

Trotzdem bleibt der Kapitän der Mannschaft um Trainer Marco Rose realistisch: "In Gladbach haben wir mit Sicherheit nicht die Pflicht, Meister zu werden. Da bewegen sich andere Vereine in ganz anderen Sphären".

Am Samstagabend steigt das Spitzenspiel der Borussia gegen den die Roten Bullen. Dann wird sich zeigen, welche Sphären die Mannschaft der Gladbacher erreichen kann und ob die Qualität genügt, um gegen die finanziell stärker aufgestellten Leipziger zu bestehen.