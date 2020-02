MSV festigt Tabellenführung - Ingolstadt bezwingt Lautern

FIRO/FIRO/SID/

Petar Sliskovic traf zum 1:0 für den MSV Duisburg

Mit einem historischen Sieg hat der MSV Duisburg seine Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga gefestigt.

Der ehemalige Bundesligist siegte bei Preußen Münster mit 4:1 (2:1) - erstmals seit über 58 Jahren. Der Vorsprung der Zebras beträgt weiter zwei Punkte, weil Verfolger FC Ingolstadt 2:1 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern gewann.

Die SpVgg Unterhaching folgt zwei weitere Zähler zurück nach dem 1:0 (1:0) gegen den KFC Uerdingen auf dem dritten Platz. Der Tabellenfünfte Eintracht Braunschweig kam gegen den abgeschlagenen Letzten Carl Zeiss Jena nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Einen unerwarteten Dreier verbuchte der abstiegsbedrohte Chemnitzer FC mit 2:1 (0:1) beim SV Meppen. Hansa Rostock erlitt mit dem 0:1 (0:1) bei Bayern München II einen Rückschlag.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen sicherten Petar Sliskovic (12./56.) und Ahmet Engin (43./70.) dem MSV wieder einen Dreier. In Münster hatten die Meidericher zuletzt am 30. Dezember 1961 in der damaligen Oberliga West (3:0) gewonnen.

Thomas Keller brachte Ingolstadt in Führung (68.), doch Timmy Thiele glich für Kaiserslautern aus (80.), für den späten Siegtreffer sorgte erneut Keller (90.+4). Christoph Greger erzielte schon früh das entscheidende Tor für Haching (14.).