Matthäus ledert gegen BVB und FC Bayern

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Kritik an BVB und FC Bayern von Lothar Matthäus

Lothar Matthäus hat angesichts der Leistungen am vergangenen Wochenende Kritik an den beiden Bundesliga-Branchenführern Borussia Dortmund und FC Bayern München geäußert.

Die bittere 3:4-Niederlage des BVB bei Bayer Leverkusen sei "verdient" gewesen, schrieb der Rekord-Nationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

"Wem drei Auswärtstore nicht reichen, der hat auch keine drei Punkte verdient. Manchmal habe ich das Gefühl, es herrscht einfach zu wenig Kommunikation bei den Borussen auf dem Feld", ergänzte Matthäus.

Zwar habe der BVB mit Spielern wie Mats Hummels, Roman Bürki, Emre Can und Axel Witsel "jede Menge" Erfahrung auf dem Platz gehabt, "aber wer nach so einer Führung das Spiel nach vorne einstellt und nach hinten nicht kompromisslos genug verteidigt, der verliert wie so oft ganz wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft", kritisierte der Weltmeister von 1990.

Matthäus stellte klar: "So kann man dann halt auch nie den Titel gewinnen. Aber diese Probleme begleiten den BVB seit gut zwei Jahren."

Remis des FC Bayern gegen RB Leipzig "schmeichelhaft"

Auch mit dem Auftritt des FC Bayern im Topspiel gegen RB Leipzig zeigte sich der 58-Jährige unzufrieden. Das 0:0 sei "schmeichelhaft" für den Rekordmeister gewesen, "denn die größeren Chancen hatte RB. Spielfreude und Kompaktheit - alles nicht so vorhanden wie zuletzt beim Team von Hansi Flick".

Insgesamt monierte Matthäus bei beiden Teams "zu viel Angst und Respekt vor der Niederlage, als Courage zum Sieg".

Der langjährige Bayern-Profi unkte: "Es stand Spitzenspiel drüber, aber im Vergleich zum Spektakel zwischen Leverkusen und Dortmund war diese Partie mehr von Kalkül geprägt. Zu wenig Rhythmus und zu viele Fehlpässe: Ein verdientes und ordentliches 0:0, mehr nicht."

Allerdings sei die Nullnummer für die Spannung in der Bundesliga "das perfekte Ergebnis" gewesen, freute sich Matthäus. "So bleibt es spannend, keiner konnte davonziehen. Sollte Gladbach im Nachholspiel gegen Köln punkten, bleibt es beim tollen Vierkampf im Titelkrimi."

tkn