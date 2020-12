Das sagt Manuel Baum zur nächsten Schalker Pleite

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 unterlag dem SC Freiburg

Der FC Schalke 04 konnte den leichten Aufwärtstrend vom vergangenen Wochenende nicht bestätigen und verlor das Heimspiel gegen den SC Freiburg. Der FC Bayern konnte indes die Partie gegen Wolfsburg drehen und bleibt mit Leipzig und Leverkusen weiter oben dran. Die Stimmen.

Schalke 04 - SC Freiburg (0:2)

Manuel Baum (Trainer Schalke 04): "Wir sind natürlich unfassbar enttäuscht, wir haben gegen Freiburger verloren, die auch nicht den besten Tag hatten. In der Offensive vor dem Tor waren wir einfach zu harmlos, wir haben so gut wie gar nichts zu Stande gebracht. Dann kriegen wir ein Tor, dass so nicht passieren darf. Danach ist bei uns nicht mehr allzu viel zusammengelaufen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Schalke hat versucht, sein Tor zu verteidigen über eine gute Ordnung und Disziplin. Wir hatten in der ersten Halbzeit wenig Torchancen, aber wir haben auch nichts zugelassen. Am Ende war es ein verdienter Sieg, es war lange sehr taktisch, sehr umkämpft. Ich bin sehr froh, dass wir die Ruhe und die Ordnung hatten, um 2:0 zu gewinnen. Das war eine reife Leistung."

Arminia Bielefeld - FC Augsburg (0:1)

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Es war eine bittere Niederlage, die sicher auch nicht verdient war. Dafür haben wir zu viel investiert. Wir haben uns in alles reingeworfen und hatten vor dem 0:1 eine ähnlich gute Chance durch Fabian Klos. Wir müssen zusehen, dass wir uns jetzt ganz schnell regenerieren."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Die drei Punkte waren ganz wichtig für uns. Es war ein Arbeitssieg. Wir haben die Bielefelder früh unter Druck gesetzt, aber der letzte Pass hat oft gefehlt."

1. FC Köln - Bayer Leverkusen (0:4)

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Man hat gesehen, warum Leverkusen auf Platz eins in der Tabelle steht, weil sie einfach herausragend spielen zurzeit. Der Gegner hat uns so gut wie keine Möglichkeit gegeben, ins Spiel zu finden. Leverkusen ist momentan eine andere Kragenweite. Mit unglaublichem Speed, Dynamik und Freude. Da haben wir nicht die Mittel und nicht die Antwort gefunden. Das muss ich anerkennen, das war wirklich top von Leverkusen."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich bin sehr zufrieden, wie wir gespielt haben. Es war sehr viel Energie in der Mannschaft. Natürlich geht es leichter, wenn man dort steht, wo wir stehen. Es war ein super Spiel mit super Toren."

Bayern München - VfL Wolfsburg (2:1)

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Wir haben gewonnen, das ist das entscheidende. Wir haben uns nach dem 0:1 zurückgekämpft. Wir haben uns dagegen gestemmt, wir wollten einen Sieg, weil es ein gutes Zeichen ist. Von daher bin ich zufrieden. Wir wollen nun in Leverkusen ein tolles, sehr erfolgreiches 2020 möglichst mit einem Dreier abschließen."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Es war ein sehr guter Auftritt von uns, mit der Leistung bin ich einverstanden. Wir hatten das gut im Griff, auch wenn Bayern mehr Ballbesitz hatte. Leider hat Manuel Neuer wieder gezeigt, dass es schwierig ist, gegen ihn zu treffen."

TSG Hoffenheim - RB Leipzig (0:1)

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich habe ein ansprechendes Spiel meiner Mannschaft gesehen. Bis zum Tor haben wir gefühlt gar nichts zugelassen. Wir haben sehr intensiv gespielt. Diese Niederlage ist nicht verdient für uns."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Solche Spiele sind zäh. Am Ende sind es aber diese wichtigen Punkte, die man sammeln muss. Wir haben ein bisschen Abstand auf den Vierten. Das ist sehr wertvoll. Das gibt uns den Fokus, oben dran zu bleiben."