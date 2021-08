Top-Talente des BVB dankbar: "Unbeschreibliches Gefühl"

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Marco Rose nahm in Bad Ragaz viele BVB-Talente genauestens unter die Lupe

Neun Tage lang absolvierte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sein Sommer-Trainingslager in Bad Ragaz. Da dem BVB viele EM-Fahrer dabei noch nicht zur Verfügung standen, nahm der neue Cheftrainer Marco Rose gleich zehn Youngsters aus der Dortmunder Jugend mit in die Schweiz. Für viele der Top-Talente waren es die ersten Erfahrungen überhaupt auf Profi-Ebene.

"Es macht unglaublich viel Spaß, hier mitzuspielen. Man saugt alles auf", meinte beispielhaft Colin Kleine-Bekel aus der U19-Mannschaft des BVB auf der Dortmunder Vereinshomepage.

Das Nachwuchstalent absolvierte das komplette Trainingslager in Bad Ragaz, nahm an den Einheiten an der Seite der BVB-Superstars wie Erling Haaland oder Marco Reus teil.

Noch einmal zwei Jahre jünger als der 18-jährige Kleine-Bekel ist Tom Rothe, der mit 16 Jahren noch ein absoluter Rohdiamant aus der Jugendarbeit der Schwarz-Gelben ist. "Es ist etwas Besonderes, hier zu sein. Es ist ein hohes Niveau und man muss zu 100 Prozent da sein", berichtete der Teenager von seinen ersten Gehversuchen im Training mit der Profi-Mannschaft der Westfalen.

Die Youngsters aus der Dortmunder Jugend durften aber nicht nur als Sparringspartner die Übungseinheiten mitmachen. Mit Jamie Bynoe-Gittens, Noah Mrosek und Dennis Lütke-Frie wurden im erfolgreichen 3:0-Test gegen den FC Bologna gleich drei der Nachwuchshoffnungen erstmals bei den Profis eingesetzt. "Es war ein unbeschreibliches Gefühl, auf dem Platz zu stehen und vor so vielen Leuten zu spielen", berichtete Noah Mrosek von seinem ersten Einsatz.

BVB-Youngster Lütke-Frie: "Ist etwas komplett anderes"

Die gesammelten Erfahrung aus den Tagen in der Schweiz sollen die Nachwuchskräfte jetzt mit nach Dortmund nehmen und dort für die kommende Saison nutzen. Die zehn Akteure gehen dann wieder in unterschiedlichen Mannschaften zu Werke, werden für den BVB in der 3. Liga, in der U19- oder U17-Bundesliga auflaufen.

Lennard Maloney und Antonios Papadopoulos dürfen sich wohl am ehesten Hoffnungen machen, auch künftig auf Trainingszeiten im Lizenzspielerkader von Borussia Dortmund zu kommen.

Der 18-jährige Daniel Lütke-Frie berichtete voller Stolz von seinen ersten Einheiten auf Top-Niveau: "Es ist etwas komplett anderes als in der U19. Das Tempo und die Spielintensität sind höher. Daran muss man sich anpassen, aber ich denke, das haben alle gut gemacht."

In dieser Woche kehren mit Jude Bellingham und Thomas Delaney die letzten EM-Fahrer zurück zur Mannschaft. Dann dürfte die Zeit der Dortmunder Nachwuchshoffnungen zumindest fürs Erste vorbei sein.