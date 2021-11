BVB-Coach nach erstem Eindruck von Coulibaly begeistert

Revierfoto via www.imago-images.de

Soumaila Coulibaly steht seit Sommer beim BVB unter Vertrag

Soumaila Coulibaly wechselte im Sommer aus der Juniorenabteilung von PSG zu Borussia Dortmund. Seine ersten Einsätze für den BVB liegen jedoch nur wenige Tage zurück, schließlich kam der junge Franzose mit einer schweren Knieverletzung nach Deutschland. U19-Coach Mike Tullberg zeigte sich begeistert vom 18-Jährigen.

Soumaila Coulibaly kämpft sich langsam zurück auf den Rasen. Ein im Februar erlittener Kreuzbandriss hatte den 1,91 Meter großen Verteidiger acht Monate außer Gefecht gesetzt, seit Wochen schuftet er beim BVB in der Reha. Die ersten Lichtblicke: Ein Kurzeinsatz im Drittliga-Spiel der zweiten Mannschaft bei Viktoria Berlin (1:2) Ende Oktober sowie ein Startelfeinsatz für die U19 der Borussia in der Youth League gegen Ajax Amsterdam (0:1) Anfang November.

Langsam und behutsam will der Revierklub das Abwehrjuwel, an dem im Sommer trotz der großen Verletzung zahlreiche europäische Topklubs interessiert waren, an die Profis heranführen. Für die ist Coulibaly nämlich eigentlich vorgesehen, "er ist ein richtiger Kerl", zitiert "Ruhr Nachrichten" U19-Trainer Mike Tullberg, der deutlich machte: "Es geht jetzt darum, dass er fit bleibt."

BVB-Coach Tullberg: Coulibaly ein "hervorragender Junge"

Trotz der Niederlage der BVB-Junioren gegen Ajax hatte Tullberg für Coulibaly ein Lob übrig: "Ich finde, er hat es sehr ordentlich gemacht." Der Verteidiger strahlte körperliche Präsenz aus, wenngleich er noch Geschwindigkeitsdefizite aufwies. Nach 45 Minuten beendete Tullberg den Arbeitstag von Coulibaly.

Der BVB, der keine Ablöse an Paris Saint-Germain zahlen musste, wird den Transfer nicht bereuen, bekräftigte der 35-Jährige: "Soumi ist charakterlich ein hervorragender Junge. Ich glaube, der Verein wird noch viel Freude an ihm haben."

Soumaila Coulibaly hat bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet.