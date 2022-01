BVB erhält bei Mainz-Star angeblich Konkurrenz

Fotostand / Racocha via www.imago-images.de

Wechselt Jeremiah St. Juste im Sommer zum BVB?

Bereits im vergangenen Jahr wurde Jeremiah St. Juste vom 1. FSV Mainz 05 mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ein Wechsel kam letztlich aber nicht zustande. Inzwischen ist der BVB wohl nicht mehr der einzige Interessent.

Wie "Sport1" berichtet, haben sich Bayer Leverkusen, RB Leipzig sowie Atalanta Bergamo, AS Rom, Benfica Lissabon, West Ham United, Newcastle United, FC Sevilla und Real Betis nach Jeremiah St. Juste erkundigt. Ein Wechsel während der laufenden Transferperiode sei allerdings unwahrscheinlich, heißt es.

Im vergangenen Sommer stand St. Juste wohl bei Borussia Dortmund im Fokus. "Es gibt kein Angebot des BVB", erklärte 05-Sportvorstand Christian Heidel damals jedoch gegenüber "Sport1". Offenbar besteht das Interesse der Schwarz-Gelben aber weiterhin.

Chance für den BVB? St. Juste möchte wohl wechseln

Die Kommunikation zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und St. Juste ist dem TV-Sender zufolge "klar und transparent". Den Rheinländern sei bewusst, dass der Innenverteidiger im Sommer den nächsten Schritt gehen möchte. St. Justes Vertrag beim 1. FSV Mainz endet 2023. Noch ist offen, ob der Niederländer wirklich wechselt.

St. Juste ist in Mainz unter Trainer Bo Svensson gesetzt. In der Hinrunde fehlte der 25-Jährige lange aufgrund einer Schulterverletzung. Am vergangenen Spieltag feierte St. Juste beim 1:0-Erfolg gegen den VfL Bochum sein Comeback.

Der Defensivspezialist war 2019 von Feyenoord Rotterdam in die Bundesliga gewechselt. Seitdem hat St. Juste über 65 Pflichtspiele für den 1. FSV Mainz 05 absolviert. Wie viele Partien in der Zukunft noch hinzukommen, bleibt abzuwarten. Der BVB dürfte die Entwicklungen rund um St. Juste jedenfalls aufmerksam beobachten. Zuletzt wurde in Dortmund immer wieder über mögliche Verstärkungen für die eigene Innenverteidigung spekuliert.