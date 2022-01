Chelsea an Sosa dran? VfB verhängt wohl Mega-Preisschild

Markus Fischer via www.imago-images.de

Borna Sosa steht beim VfB Stuttgart noch bis 2025 unter Vertrag

Als hätte der VfB Stuttgart vor dem Südwest-Duell beim SC Freiburg nicht ohnehin schon genügend Sorgen, muss er sich jetzt auch noch mit neuen Transferspekulationen herumschlagen. Laut jüngster Medienberichte soll Linksverteidiger Borna Sosa nämlich Interessenten aus England auf den Plan gerufen haben.

Wie es in einem Bericht von "Sky" nämlich heißt, soll der 24-Jährige bei zwei absoluten Top-Vereinen in den Fokus gerückt sein. Der amtierende Champions-League-Sieger FC Chelsea beschäftigt sich demnach ebenso mit der Personalie Borna Sosa wie auch der italienische Meister Inter Mailand.

Vor allem die Blues aus London suchen derzeit eine Verstärkung für hinten links, fällt doch mit Ben Chilwell der etatmäßige Außenverteidiger nach einem Kreuzbandriss noch lange aus.

VfB-Star Sosa gilt als potenzieller Kandidat, diese Lücke zu füllen.

Vertrag läuft beim VfB Stuttgart noch bis 2025

Wie es von dem Sender weiter heißt, denke der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart derzeit allerdings noch nicht daran, seinen schnellen Linksfuß noch in der laufenden Saison abzugeben. Angeblich soll erst bei Angeboten jenseits der 30-Millionen-Euro-Marke über einen Verkauf verhandelt werden.

Vertraglich ist der Kroate, der im letzten Jahr den Sprung in die Nationalmannschaft schaffte, noch bis 2025 an die Schwaben gebunden. In der laufenden Saison stand er für den VfB in 15 der 19 Bundesliga-Spiele in der Startelf, fehlte zuletzt mit muskulären Problemen.

Nach "Sky"-Informationen soll Borna Sosa bis zuletzt auch beim Premier-League-Team Aston Villa auf dem Zettel gestanden haben. Der Klub von Teammanager Steven Gerrard verpflichtete allerdings erst kürzlich Lucas Digne für die Position des linken Schienenspielers.

Sosa spielt schon seit 2018 im Ländle und lief bisher 53 Mal im deutschen Fußball-Oberhaus auf.