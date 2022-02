Hier läuft Salzburg vs. FC Bayern live im TV

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Julian Nagelsmann will mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen

Am Mittwochabend startet mit dem FC Bayern das einzig verbliebene deutsche Team in die K.o.-Phase der Champions League. Die Münchner sind ab 21:00 Uhr zu Gast beim österreichischen Serienmeister RB Salzburg. Wo läuft das Achtelfinale der Königsklasse live im TV?

Die Bayern starten als klarer Favorit in die K.o.-Spiele gegen die Salzburger. In der Gruppenphase war der deutsche Rekordmeister das dominanteste aller 32 Mannschaften in der bisherigen Champions-League-Saison.

Alle sechs Spiele wurden bisher gewonnen, dabei eine überragende Tordifferenz von 22:3 Treffern erreicht. Im Achtelfinale sollen die Roten Bullen aus Salzburg jetzt ebenfalls nur eine Durchgangsstation sein auf dem Weg zum ersten Henkelpott-Gewinn seit 2020.

In der Champions League trafen die beiden Kontrahenten erst in der vergangenen Saison zum letzten Mal aufeinander. Beide Gruppenspiele konnte der FC Bayern damals für sich entscheiden und die Duelle klar mit 3:1 und 6:2 gewinnen.

Wo wird das Spiel RB Salzburg vs. FC Bayern übertragen?

Das Hinspiel des FC Bayern bei RB Salzburg wird live beim Streamingdienst DAZN übertragen. Um 20:30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung live vor Ort aus der Red Bull Arena in Salzburg.

übertragen. Um 20:30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung live vor Ort aus der Red Bull Arena in Salzburg. Ab 23:00 Uhr gibt es die Partie außerdem in der Zusammenfassung im ZDF im Magazin "Fußball: Champions League" zu sehen.

sport.de berichtet über die Partie des FC Bayern bei RB Salzburg wie gewohnt im ausführlichen Live-Ticker.

Wo laufen die anderen Achtelfinal-Spiele der Champions League im TV?

Neben dem FC Bayern und RB Salzburg haben sich noch 14 weitere Top-Teams aus Europa für das Achtelfinale in der Königsklasse qualifiziert. Auch die übrigen sieben Partien laufen in diesem Jahr nicht live im Free-TV, sondern sind allesamt nur über Streamingdienst-Anbieter zu schauen.

Hier werden die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League übertragen:

Dienstag, 15. Februar, 21:00 Uhr: Paris St. Germain - Real Madrid | live bei DAZN

Dienstag, 15. Februar, 21:00 Uhr: Sporting Lissabon - Manchester City | live bei Amazon Prime

Mittwoch, 16. Februar, 21:00 Uhr: RB Salzburg - Bayern München | live bei DAZN

Mittwoch, 16. Februar, 21:00 Uhr: Inter Mailand - FC Liverpool | live bei DAZN

Dienstag, 22. Februar, 21:00 Uhr: FC Chelsea - OSC Lille | live bei DAZN

Dienstag, 22. Februar, 21:00 Uhr: FC Villarreal - Juventus Turin | live bei Amazon Prime

Mittwoch, 23. Februar, 21:00 Uhr: Atletico Madrid - Manchester United | live bei DAZN

Mittwoch, 23. Februar, 21:00 Uhr: Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam | live bei DAZN

Die Rückspiele des Champions-League-Achtelfinals finden am 8./9. sowie 15./16. März 2022 statt.