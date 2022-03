Medien: Talent des FC Bayern liebäugelt mit Abgang

IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Verlässt Christopher Scott den FC Bayern?

Christopher Scott ist beim FC Bayern bislang nicht über den Status des hoffnungsvollen Talents hinausgekommen. Aufgrund dessen plant der Mittelfeldspieler offenbar schon seinen Abgang aus München.

Wie "Sky" berichtet, liebäugelt Scott mit einem Wechsel in die Premier League. Demnach möchte der 19-Jährige in Zukunft mehr spielen.

So soll sein Berater Christian Nerlinger gemeinsam mit Scotts Vater und dem besten Freund der Familie an der Säbener Straße bereits Gespräche mit den Klub-Verantwortlichen Jochen Sauer und Marco Neppe geführt haben. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic sei später dazu gestoßen, heißt es.

Scotts Vertrag läuft beim FC Bayern im Sommer aus, dementsprechend könnte er ablösefrei wechseln. Jedoch hat der Verein eine einseitige Option zur Verlängerung. Somit könnte der FC Bayern doch noch rund 600.000 Euro für den offensiven Mittelfeldspieler kassieren.

Hierfür müsste der FC Bayern zunächst die Vertragsoption ziehen, könnte Scott anschließend für den genannten Gegenwert ziehen lassen und sich zudem eine Rückkauf-Option sichern.

Einsätze aktuell nur beim FC Bayern II

An Interessenten scheint es jedenfalls nicht zu mangeln. "Sky" zufolge gibt es bereits seit längerem Gespräche zwischen Scott und schottischen Traditionsverein Celtic Glasgow sowie dem englischen Erstligisten FC Brentford. Ebenfalls sollen mehrere Bundesliga-Klubs am talentierten Rechtsfuß dran sein. Konkrete Namen nennt der TV-Sender nicht.

Im Januar 2020 war der gebürtige Kölner aus dem Nachwuchsbereich von Bayer Leverkusen zum FC Bayern gewechselt. In der Saison 2020/21 stand Scott sogar zwei Mal für die erste Mannschaft des FC Bayern auf dem Platz und wurde dabei in der Bundesliga jeweils spät eingewechselt. Eine Torbeteiligung gelang dem zweifachen U20-Nationalspieler aber nicht.

In der aktuellen Spielzeit läuft Scott in der Regionalliga Bayern für die Münchner U23-Mannschaft auf. Dort konnte er aufgrund einer zwischenzeitlichen Knieverletzung in dieser Spielzeit erst 13 Partien absolvieren. Vier Spiele verpasste Scott auch, weil er im Trainingslager der Profis war.