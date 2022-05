BVB reist zu den Münchner Löwen - FC Bayern gastiert in Köln

via www.imago-images.de

Die erste Runde des DFB-Pokals wurde am Sonntag ausgelost

Rekordsieger FC Bayern München muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Viktoria Köln antreten. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Cupverteidiger RB Leipzig gastiert zum Auftakt der neuen Pokalsaison beim Regionalligisten Teutonia Ottensen, dem Hamburger Landessieger.

Eine reizvolle Paarung zog der frühere Weltmeister Kevin Großkreutz für seinen Ex-Verein Borussia Dortmund, der beim Drittligisten 1860 München antreten muss.

Bundesligaaufsteiger FC Schalke 04 trifft derweil auf den Bremer SV. "Wir freuen uns auf unser Spiel in der ersten Pokalrunde beim Bremer SV. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die zweite Runde erreichen und gut in die Saison starten. Dafür braucht es gegen einen hoch motivierten Gegner unsere volle Konzentration und Respekt vor der Aufgabe", kommentierte S04-Sportdirektor Rouven Schröder das Los.

Spannung versprechen auch die Duelle zwischen Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und dem Europacup-Teilnehmer SC Freiburg sowie Eintracht Braunschweig und Hertha BSC.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bekommt es mit Drittliga-Meister 1. FC Magdeburg zu tun.

FC Bayern und RB Leipzig spielen erst Ende August

Die erste Pokalrunde wird vom 29. Juli bis 1. August gespielt. Weil der Supercup zwischen dem FC Bayern und Leipzig aber auch für den 30. Juli angesetzt ist, tragen die beiden Topteams ihre Pokalspiele erst Ende August aus.

Qualifiziert für den DFB-Pokal sind neben den 36 Profiklubs aus den Bundesligen auch die vier Top-Teams der vergangenen Saison der 3. Liga. Hinzu kommen die 21 Landespokalsieger sowie je ein Team aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Das sind die mitgliederstärksten Landesverbände des Deutschen Fußball-Bunds.

Die zweite Hauptrunde folgt im Oktober, die weiteren Runden dann im kommenden Jahr. Das Finale in Berlin ist für den 3. Juni geplant.

Der Live-Ticker zur Auslosung zum Nachlesen:

+++ 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt +++

Ein Hammer zum Abschluss - der frischgebackene Europa-League-Sieger reist zum Zweitliga-Aufsteiger nach Magdeburg! Das war's dann auch für heute, vielen Dank fürs Mitlesen!

+++ Viktoria Köln - Bayern München +++

Na endlich! Der Rekordmeister hat seinen Gegner - und es ist der Drittligist Viktoria Köln!

+++ Stuttgarter Kickers - Greuther Fürth +++

Keine einfache Aufgabe für das Kleeblatt, das ins Schwabenland reist ...

+++ Carl Zeiss Jena vs. VfL Wolfsburg +++

Für die Wölfe beginnt die Pokal-Saison in Jena.

+++ Bremer SV vs. Schalke 04 +++

Letztes Jahr FC Bayern, dieses Jahr Schalke 04 - der Bremer SV hat erneut ein Kracher-Los gezogen!

+++ Energie Cottbus vs. Werder Bremen +++

Endlich wieder Bundesliga-Feeling in Cottbus - der Aufsteiger aus Bremen kommt ins Stadion der Freundschaft!

+++ Erzgebirge Aue vs. Mainz 05 +++

Es gibt dankbarere Aufgaben für einen Bundesligisten, als in Aue ranzumüssen. Oder?

+++ SpVgg Bayreuth vs. Hamburger SV +++

Ziemlich weite Reise für den HSV, der beim Drittliga-Aufsteiger gastiert ...

+++ SV Straelen vs. FC St. Pauli +++

Für die Kiezkicker geht's an den Niederrhein.

+++ BW Lohne vs. FC Augsburg +++

Der Pokal-Neuling aus Lohne bekommt es mit den Fuggerstädtern zu tun!

+++ Waldhof Mannheim vs. Holstein Kiel +++

Favoritenschreck Mannheim bittet Kiel zum Tanz!

+++ FC Ingolstadt vs. Darmstadt 98 +++

In der abgelaufenen Saison noch ein Zweitliga-Duell! Das könnte spannend werden ...

+++ SV Oberachern vs. Borussia Mönchengladbach +++

Oberachern? Da dürfte nicht nur die Gladbach-Führung erst einmal die Landkarte herauskramen müssen ...

+++ 1. FC Kaiserslautern vs. SC Freiburg +++

Der Betze dürfte brennen, wenn ein Bundesligist zu Besuch ist ...

+++ 1860 München vs. Borussia Dortmund +++

Der BVB reist nach München - aber nicht zum FC Bayern, sondern zu 1860! Kevin Großkreutz kann sich ein Grinsen nicht verkneifen ...

+++ Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC +++

Fast-Zweitligist gegen Neu-Zweitligist - eine überaus schwierige Aufgabe für die Hertha!

+++ Kickers Offenbach vs. Fortuna Düsseldorf +++

Zwei Traditionsvereine messen sich am Bieberer Berg ...

+++ FV Illertissen vs. 1. FC Heidenheim +++

Derby im Südwesten der Republik!

+++ SV Rödinghausen vs. TSG Hoffenheim +++

Für André Breitenreiter und Co. geht's nach NRW!

+++ Einheit Wernigerode vs. SC Paderborn +++

Die Ostwestfalen reisen in den schönen Harz.

+++ Schwarz-Weiß Rehden vs. SV Sandhausen +++

Schwarz-Weiß trifft auf Schwarz-Weiß!

+++ SV Elversberg vs. Bayer Leverkusen +++

Die Werkself muss beim Drittliga-Rückkehrer ran.

+++ Chemnitzer FC vs. Union Berlin +++

Oha, das verspricht ein emotionales Ost-Duell zu werden!

+++ Viktoria Berlin vs. VfL Bochum +++

Der VfL startet die Pokal-Saison 2022/2023 in der Hauptstadt.

+++ Dynamo Dresden vs. VfB Stuttgart +++

Knallhartes Los für die Schwaben - es geht zum Zweitliga-Absteiger nach Dresden!

+++ Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig +++

Der amtierende Pokalsieger startet das Projekt Titelverteidigung im hohen Norden!

+++ TSG Neustrelitz - Karlsruher SC +++

Eine weite Auswärtsfahrt für den Badener Zweitligisten ...

+++ TSV Schott Mainz - Hannover 96 +++

Stefan Leitl reist mit seinem neuen Klub nach Rheinhessen.

+++ 1. FC Kaan-Marienborn vs. 1. FC Nürnberg +++

Der Club reist nach Siegen!

+++ VfB Lübeck vs. Hansa Rostock +++

Ein heißes Nordduell in der 1. Runde!

+++ SV Engers 07 vs. Arminia Bielefeld +++

Pflichtaufgabe für die Arminia in Neuwied!

+++ Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln +++

Knifflige Aufgabe für das Team von Steffen Baumgart: Es geht zum Zweitligisten nach Regensburg!

+++ Die Spannung steigt - die Ziehung beginnt! +++

"Losfee" Kevin Großkreutz hat in seiner Heimat Dortmund die Bühne betreten - mit der Pokal-Trophäe im Gepäck. Beschert der Ex-Nationalspieler seinem geliebten BVB gleich ein attraktives Los?

+++ Gleich geht's los! +++

Die Spannung steigt, 64 Teams warten auf ihren ersten Pokal-Gegner. Wir sind live für Euch dabei!

+++ Spannender Modus +++

Die erste Pokalrunde ist für Fußball-Fans in Deutschland immer ein besonderer Tag. Der Ziehmodus verspricht, dass kleine Amateurteams es mit den ganz Großen wie dem FC Bayern oder BVB aufnehmen können. Teams aus Bundesliga und 2. Bundesliga sind nämlich in Topf 1 eingeordnet. Die Landespokalsieger aus den unteren Ligen findet sich in Topf 2. Ausnahme sind die vier Letztplatzierten aus der 2. Liga, die ebenfalls in Topf 2 landen, damit beide Lostöpfe gleich groß sind. Jede Erstrundenpartie des DFB-Pokal umfasst je ein Team aus beiden Töpfen.

+++ Bringt Großkreutz dem BVB Glück? +++

Als Losfeen treten diesmal der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Weltmeister Kevin Großkreutz auf. Der ehemalige Borusse konnte den Pokal 2012 einst selbst nach Dortmund holen. Erweist er sich nun als Glücksbringer und lost dem BVB einen guten Gegner zu?

+++ Die Aktion startet schon Ende Juli +++

Der Terminplan für die neue Saison steht schon, gerade wegen der WM im Winter ist Eile geboten. Die Spiele der 1. Runde im DFB-Pokal werden am 29./30./31. Juli und 1. August ausgetragen. Sonderfälle sind der FC Bayern München und RB Leipzig. Da beide Teams als amtierender Meister bzw. Pokalsieger am 30. Juli den Supercup ausspielen, müssen die Klubs ihre DFB-Pokalspiele am 30./31. August nachholen.