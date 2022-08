BVB und Co. chancenlos? Matthäus fürchtet Bayern-Alleingang

IMAGO

Der FC Bayern ist in bestechender Frühform

Der Supercup-Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig hat nicht nur bei der direkten Konkurrenz des Rekordmeisters Eindruck hinterlassen. Auch "Sky"-Experte Lothar Matthäus schwärmte nach dem Acht-Tore-Spektakel vom Auftritt der Münchner. Für den BVB, Bayer Leverkusen und Co. sieht er schon jetzt schwarz.

Geht es nach Matthäus, so müssen sich die Bundesliga-Fans auf den nächsten langweiligen Titelkampf einstellen. Nachdem der FC Bayern gegen RB Leipzig eine deutliche "Ansage an die Konkurrenz" machte, fürchtet der Rekordnationalspieler: "Für mich sieht alles nach dem nächsten Alleingang des FC Bayern in der kommenden Saison aus."

Allerdings, das relativierte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne, waren die 90 Minuten gegen die Sachsen auch nicht zwingend der Maßstab, denn: "Leipzig hat in der ersten Halbzeit genauso gespielt, wie man gegen Bayern nicht spielen darf. Sie waren wie das Kaninchen vor der Schlange." Aus den Fehlern des Pokalsiegers "sollten die anderen Vereine lernen".

Wenn ein Gegner des FC Bayern derart passiv wie RB in der ersten Halbzeit agiere, "hat man keine Chance", stellte Matthäus fest: "Da haben die Bayern zu viel individuelle Qualität." Eben jene Qualität sei von anderen Vereinen in Deutschland "nicht erreichbar".

Mané der "richtige Spieler" für den FC Bayern

Was nicht nur Matthäus direkt aufgefallen ist: Obwohl die Mannschaft der Münchner an vielen Stellen verändert wurde, greift jetzt schon ein Rädchen ins andere. Ein Sonderlob verdiente sich in dem Zusammenhang Nationalspieler Jamal Musiala, dem der "Sky"-Experte eine "herausragende Leistung" attestierte.

Auch Sadio Mané hat Matthäus mit seinem "schnellen und trickreichen" Spiel vollends überzeugt: "Er ist genau der richtige Spieler, für das System ohne echte Nummer Neun." Der FC Bayern habe nun einen "enorm starken Kader, sie haben sehr gute Transfers getätigt", urteilte der Rekordnationalspieler.