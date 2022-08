Offiziell: Bayern-Juwel verlässt die Bundesliga

IMAGO/Ulrich Wagner

Gabriel Vidovic verlässt den FC Bayern

Im Werben um Top-Talent Gabriel Vidovic vom FC Bayern haben Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC den Kürzeren gezogen. Entgegen eines jüngsten "kicker"-Berichts hat sich der FC Bayern nun doch gegen eine Bundesliga-interne Ausleihe von Vidovic entschieden und den 18-Jährigen stattdessen in Arnheim untergebracht.

"Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zurecht in unserem Profikader steht. Wir haben nun gemeinsam abgewogen, was für seine Entwicklung das Beste ist und uns für eine Leihe zu Vitesse Arnheim entschieden", begründete FCB-Sportchef Hasan Salihamidzic den Deal.

Auch Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC hatten sich um den Youngster bemüht, gehen nun aber leer aus.

Gladbach hatte zusätzlich zu einer einjährigen Leihe eine Kaufoption gefordert. Die Alte Dame wollte den Youngster nicht nur für eine Saison, sondern direkt für zwei Jahre ausleihen, heißt es. Beide Modelle kamen für den FC Bayern nicht in Frage.

Warum Arnheim statt Gladbach oder Hertha BSC?

In Arnheim versprechen sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters dagegen die besten Entwicklungschancen für Vidovic. Seine Leihe läuft bis zum Sommer 2023.

"Gabriel hat dort größere Chancen, regelmäßig zu spielen. Arnheim ist eine sehr anerkannte europäische Adresse für die Entwicklung von Talenten. Das zeigen Beispiele wie Mason Mount oder Martin Ödegaard", sagte Salihamidzic.

Die Niederländer statten den in Augsburg geborenen Kroaten angeblich mit der Rückennummer 10 aus - ein klares Indiz dafür, dass Vidovic bei Vitesse unter dem deutschen Trainer Thomas Letsch direkt als wichtige Kraft eingeplant ist.

Vier Einsätze für die Profis des FC Bayern

Der Klub machte sich in den letzten Jahren einen Namen als Talentschmiede. Heutige Top-Spieler wie Mason Mount vom FC Chelsea oder Martin Ödegaard vom FC Arsenal kickten dort. Mit den Blues besteht eine langjährige Partnerschaft, sodass dort immer wieder Leihspieler aus dem Verein von Teammanager Thomas Tuchel auflaufen.

Vidovic war 2016 aus der Jugend des FC Augsburg zum FC Bayern gewechselt und durchließ anschließend die Münchner Nachwuchsteams. Immerhin vier Einsätze bei den Profis stehen inzwischen ebenfalls schon in seiner Vita.

Kurzfristig waren die Aussichten auf weitere Spielpraxis im Star-Ensemble von der Isar aber zu schlecht. Daher nun die Leihe in die Niederlande.