Wechselt Chelsea-Star Kanté in die Bundesliga?

N'Golo Kanté steht beim FC Chelsea noch bis 2023 unter Vertrag

Nach der überraschenden Entlassung von Teammanager Thomas Tuchel bestimmte der FC Chelsea in den vergangenen Tagen bereits die Schlagzeilen der Premier League. Jetzt sind die Londoner erneut im Fokus der Berichterstattung. Der Grund: Mit Weltmeister N'Golo Kanté könnte ein weiterer Chelsea-Star den Klub möglicherweise verlassen.

Wie das Portal "The Athletic" am Montag vermeldete, sollen sich die Blues und der defensive Mittelfeldspieler noch nicht auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt haben. Ein bislang vorgelegtes Angebot des FC Chelsea habe Kanté, der aktuell mit muskulären Problemen ausfällt, ausgeschlagen. So heißt es zumindest in dem Medienbericht.

Demnach soll der Champions-League-Sieger von 2021 seinem Stammspieler einen neuen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein drittes Jahr unterbreitet haben. Der 31-Jährige wollte wohl ein längerfristigeres Arbeitspapier unterzeichnen und lehnte daher zunächst ab.

Obwohl Kanté, der als einer der beliebtesten Spieler überhaupt in der Premier League gilt, grundsätzlich wohl über 2023 hinaus beim FC Chelsea bleiben möchte, sollen sich weitere Klubs aus dem In- und Ausland längst in Stellung gebracht haben.

So ist neben potenziellen Interessenten von der Insel, aus der spanischen La Liga und der französischen Ligue 1 auch von einem möglichen Abnehmer aus Deutschland die Rede.

FC Bayern oder BVB mit Interesse an Kanté?

Um welchen Bundesliga-Klub es sich dabei genau handelt, ließ der "The Athletic"-Bericht allerdings offen. Viel mehr Vereine als der FC Bayern, der BVB oder RB Leipzig dürften alleine aus finanziellen Gründen allerdings kaum infrage kommen, um mit dem 53-fachen französischen Nationalspieler in Verbindung gebracht zu werden.

N'Golo Kanté steht schon seit 2016 beim FC Chelsea unter Vertrag und ist damit einer der dienstältesten Spieler im Kader des Hauptstadtklubs. Der laufstarke Mittelfeldmann pocht offenbar auf einen neuen Vierjahresvertrag, ähnlich wie ihn in diesem Sommer auch der gleichaltrige Neuzugang Kalidou Koulibaly erhalten hat.