Götze jetzt schon besser als zu seiner Zeit beim BVB

IMAGO/Laci Perenyi

Mario Götze überzeugt bei Eintracht Frankfurt und liegt in vielen Statistiken vor einigen BVB-Stars

Mario Götze ist der Inbegriff des Aufschwungs bei Eintracht Frankfurt. Vor dem Spiel gegen den BVB zeigen die Statistiken: Götze ist in absoluter Topform. Kein BVB-Neuzugang kann da derzeit mithalten.

Für nur drei Millionen Euro kam Götze im Sommer aus Eindhoven an den Main. Bereits nach wenigen Monaten zeigt sich, wie wichtig der Weltmeister von 2014 für die Eintracht ist.

Elfmal hintereinander stand Götze in der Startelf, ist damit aus der zweitbesten Offensive der Bundesliga kaum wegzudenken.

Das zeigen auch Statistiken des Mittelfeldspielers: 17 Pflichtspieleinsätze hat Götze in dieser Saison bereits auf dem Konto und sammelte vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Vorlagen). Dazu legt er pro Spiel irre 11,8 Kilometer zurück.

Vergleicht man diese Statistiken mit den Leistungen aller BVB-Neuzugänge fällt auf: Der 30-Jährige ist momentan erfolgreicher als sie alle. Keiner der Dortmunder Sommer-Transfers liefert bislang so ab, wie es Götze in Frankfurt tut. Auch deshalb darf sich der gebürtige Memminger noch berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im WM-Kader machen.

Krösche von Ex-BVB-Star Götze beeindruckt

Dabei toppt der Mittelfeldspieler bereits jetzt seine gesamte letzte Saison beim BVB. Während der Saison 2019/20 kam Götze für den BVB verletzungsbedingt auf gerade einmal 607 Einsatzminuten in allen Wettbewerben. In Frankfurt blieb der Kreativspieler gänzlich vom Verletzungspech verschont und spielte bereits 1268 Minuten in Pflichtspielen für die Eintracht.

Dazu kam Götze in dieser Saison bereits zu zwölf Torabschlüssen. In seiner gesamten letzten Saison im Dress der Schwarz-Gelben waren es gerade einmal acht.

"Bei ihm ist genau das eingetreten, was wir uns beim Transfer erhofft hatten. Die Entwicklung unserer Offensivspieler wie Daichi Kamada, Randal Kolo Muani oder Jesper Lindstrøm hat mit Marios Präsenz zu tun. Der Fokus der Gegner liegt oft auf ihm, die anderen haben mehr Luft zum Atmen", stellte Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche im Gespräch mit der "Sport Bild" heraus.

Seine Statistiken kann Götze bereits an diesem Mittwoch beim Spiel in der Champions League gegen Olympique Marseille (21:00 Uhr) weiter verbessern. Kommt er zum Einsatz, wäre es für ihn bereits das 50. Spiel in der europäischen Königsklasse.