Irre Worte: Legenden schwärmen von Bellingham

IMAGO/Marcio Machado/SPP

Jude Bellingham vom BVB überzeugt im England-Trikot

Bei Borussia Dortmund gehört Jude Bellingham trotz seiner erst 19 Jahre längst zu den unverzichtbaren Akteuren auf dem Rasen, am Montag untermauerte der BVB-Star, dass er im englischen Nationalteam eine ähnliche Rolle einnehmen kann.

Beim eindrucksvollen 6:2-Sieg der Engländer gegen den Iran gehörte Jude Bellingham zu den herausragenden Spielern auf Seiten der Three Lions.

Mit einem Kopfball eröffnete der BVB-Youngster nach 35 Minuten den Torreigen, anschließend lenkte er das Spiel der Engländer aus der Mittelfeldzentrale, ohne bei seinem ersten WM-Einsatz auch nur den Hauch von Nervosität zu zeigen. Wie hoch die Leistung zu bewerten ist, zeigen die Stimmen, die wenig später ins Schwärmen gerieten.

"Der Junge hat alles", brachte es Manchester Uniteds Legende Roy Keane im Gespräch mit "ITV4" auf den Punkt. Bellingham sei "brillant, absolut brillant". Dass der Youngster den nächsten Schritt gemeistert habe und seinem Spiel inzwischen erhebliche Torgefahr hinzugefügt habe, sei besonders Beindruckend.

Bringt Bellingham dem BVB mehr als 200 Millionen Euro?

"Er spielt sehr erwachsen, er hat alles, was man sich von einem Mittelfeldspieler im Zentrum wünscht: Seine Physis, seine Reife, seine Entscheidungsfindung, sein Können", lobt Keane weiter und holt dann zum ganz großen Ritterschlag aus. Bellingham erinnere ihn jetzt schon an die großen englischen Mittelfeld-Legenden Bryan Robson, Paul Scholes, Frank Lampard und Steven Gerrard.

Worte, die mit Rio Ferdinand eine englische Abwehr-Ikone wohl sofort unterschreiben würde.

"Oft sehen wir den Fußballspieler und sagen: 'Was für ein Spieler, bla, bla, bla'", eröffnet Ferdinand im Podcast "Vibe with Football". Man könne sich aber "nicht sicher sein, was außerhalb des Spielfelds passieren wird, weil sie jung sind und Fehler machen können und dazu neigen, in bestimmten Situationen naiv zu sein."

Bei Bellingham habe er dieses Gefühl allerdings nicht: "Der Junge könnte jetzt England-Kapitän sein", urteilt der 83-malige Nationalspieler.

Auch in den sozialen Medien überschlagen sich die Fans bezüglich Bellingham. Das Gros der User ist sich sicher, dass der Rechtsfuß bei seinem im Sommer 2023 erwarteten Abgang vom BVB sogar die Marke von 200 Millionen Euro knacken könnte.

Den Ablöserekord hält bislang Neymar, der für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte.