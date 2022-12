Bietet der FC Bayern bei Rashford mit?

IMAGO/Matthias Koch

Jubelt Marcus Rashford bald für den FC Bayern?

Mit drei Toren in fünf Spielen gehörte der Engländer Marcus Rashford zu den Superstars der Fußball-WM 2022 in Katar. Seinen auslaufenden Vertrag bei Manchester United hat der 25-jährige Angreifer aber noch nicht verlängert. Das ruft offenbar den FC Bayern auf den Plan.

Der FC Bayern beobachte die Situation um Marcus Rashford mit Interesse, schreibt der "Daily Mirror". Die Zahlen, die rund um den Star von Manchester United abgerufen werden, könnten den deutschen Rekordmeister allerdings abschrecken, hieß es im Bericht.

Tatsächlich gilt PSG als heißester Anwärter auf einen Transfer. Laut dem "Daily Mirror" bieten die Franzosen Rashford ein Gesamtpaket von über 50 Millionen Euro pro Jahr.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi machte vor wenigen Tagen keinen Hehl aus seinem Interesse. "Rashford kostenlos zu bekommen, das würde definitiv jeder Verein versuchen", sagte Al-Khelaifi gegenüber dem britischen Pay-TV-Sender "Sky".

Große Konkurrenz für den FC Bayern

Neben PSG und dem FC Bayern soll auch Betis Sevilla Interesse an Rashford zeigen. Die Andalusier bieten dem England-Star knapp 580.000 Euro pro Woche.

Rashfords Vertrag bei Manchester United läuft im Sommer aus. Der 25-Jährige spielt seit seinem zehnten Lebensjahr für die Red Devils, bei denen er die gesamte Jugend durchlief. Seit seinem Premier-League-Debüt 2016 bestritt Rashford 218 Ligaspiele für United, in denen ihm 63 Tore gelangen. Für die Three Lions, mit denen er 2021 Vize-Europameister wurde, kommt Rashford auf 15 Treffer in 51 Länderspielen.

Sein Marktwert wird auf knapp 55 Millionen Euro geschätzt. Manchester verfügt bei Rashford über eine Option für ein weiteres Vertragsjahr. Ab Januar darf der Spieler mit ausländischen Vereinen sprechen.

Die Red Devils wollen ihr Eigengewächs aber unbedingt halten. "Wir führen Gespräche, um den Vertrag zu verlängern, aber wir haben die Kontrolle, weil wir eine Option besitzen und von dieser auch Gebrauch machen wollen", erklärte United-Coach Erik ten Hag zuletzt auf einer Pressekonferenz.

